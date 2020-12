 Helft werkend Nederland kan geen 1,5 meter afstand van collega’s houden

Acht op de tien werkenden vindt luchtzuivering essentieel om verspreiding corona tegen te gaan - Slechts 51,5 procent van de werknemers is in staat om de hele werkdag 1,5 meter afstand van collega’s te houden. Meer dan de helft (55 procent) bevindt zich liever niet langer dan vijftien minuten in een afgesloten ruimte zonder luchtzuivering. Acht op de tien (81,5 procent) werknemers ziet luchtzuivering bovendien als essentiële maatregel om de verspreiding van het coronavirus in binnenruimtes tegen te gaan.



Dit blijkt uit onderzoek in opdracht van Klop Innovations onder ruim 1.000 Nederlanders die in loondienst zijn.



Liever gezuiverde lucht dan vaccinatie

Om beschermd te zijn tegen het coronavirus in binnenruimtes, verkiest bijna de helft (47,3 procent) van werkend Nederland goed gezuiverde lucht boven een vaccinatie. 1,5 meter afstand houden en goede luchtzuivering worden als meest effectieve manieren gezien om een besmetting met het coronavirus in binnenruimtes te voorkomen. Beiden scoren een 7,6 op een schaal van 10. De top drie wordt afgesloten door veelvuldig handen wassen, met een score van een 7,3. Het dragen van een mondkapje en de aanwezigheid van spatschermen komen minder goed uit de bus. Met respectievelijke scores van een 5,9 en een 6,2 zien werknemers dit als een stuk minder effectieve maatregelen om een besmetting te voorkomen.

Henk Klop, directeur van Klop Innovations: "Het is belangrijk dat werknemers in een veilige omgeving kunnen werken en in staat zijn om zich te houden aan maatregelen die de overheid adviseert. De werkgever draagt deze verantwoordelijkheid. Het coronavirus kan zich verspreiden via fijnstof, pollen en aerosolen die door de lucht zweven. Uit het onderzoek blijkt dat werknemers zich hiervan bewust zijn. Ze vinden maatregelen als spatschermen, 1,5 meter afstand houden, veelvuldig handen wassen en een mondkapje dragen niet afdoende om een besmetting met het coronavirus in binnenruimtes te voorkomen."