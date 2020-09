 Vier op vijf HR-verantwoordelijken onbekend met European e-Competence Framework

Slechts zestien procent Nederlandse bedrijven gebruikt raamwerk voor IT-competenties - Maar liefst 81 procent van de Nederlandse HR-specialisten is niet bekend met het European e-Competence Framework (e-CF). Dit blijkt uit onderzoek van de Staffing Groep onder 1.040 Nederlandse HR-verantwoordelijken, uitgevoerd door Panelwizard. Van alle ondervraagden zegt slechts zestien procent dat zijn of haar organisatie gebruikmaakt van het e-CF.



Opvallend genoeg ligt dit percentage onder de grootste organisaties (ten minste vijfhonderd medewerkers) slechts marginaal hoger: achttien procent. "Er bestaat momenteel een enorm tekort aan IT-personeel," zegt Wessel van Alphen, CEO van de Staffing Groep. "Een oplossing voor dit probleem kan het verbreden van de zogenaamde ‘talent pool’ zijn. We zien daarom steeds meer organisaties over de grens op zoek gaan naar IT-talent. Het e-CF biedt duidelijke handvatten bij het selecteren en vergelijken van (internationale) kandidaten. Het verbaast me dat slechts een klein gedeelte van de HR-verantwoordelijken zich hiervan bewust is."



Competenties

Ondanks dat nog niet veel bedrijven gebruikmaken van het e-CF, stelt driekwart van de ondervraagden nieuwe medewerkers te selecteren op één of meerdere specifieke competenties. Waar het in het grootbedrijf duidelijk is aan welke competenties kandidaten moeten voldoen (82 procent), zegt 35 procent van de HR-verantwoordelijken in dienst bij kleine bedrijven niet te selecteren op specifieke vaardigheden. Van Alphen: "Wij merken dat veel organisaties specifieke competenties (zowel hard- als soft skills) centraal stellen bij de zoektocht naar geschikt IT-talent. Maar hoe vertaalt zich dit richting buitenlandse kandidaten? Het e-CF biedt één Europese standaard voor professionele IT-competenties en stelt organisaties in staat kandidaten met verschillende achtergronden langs dezelfde meetlat te leggen."



Professionele ontwikkeling

Niet alleen bij het aantrekken-, maar ook bij de ontwikkeling van bestaand IT-talent spelen competenties een belangrijke rol. Maar liefst 69 procent van de ondervraagde HR-verantwoordelijken zegt dat er binnen hun organisatie duidelijk wordt gestuurd op de ontwikkeling van één of meerdere specifieke vaardigheden. Toch stelt een vijfde van hen dat het niet (geheel) duidelijk is welke competenties van belang zijn voor bepaalde functies. Van Alphen: "Competentiegerichte ontwikkeling staat bij veel organisaties hoog op de agenda. Het gaat hier echter vaak om de ontwikkeling van zogenaamde soft skills, terwijl harde vaardigheden binnen het IT-werkveld minstens zo belangrijk zijn. Dit zou kunnen verklaren waarom het voor een aanzienlijk gedeelte van de ondervraagden niet geheel duidelijk is welke vaardigheden er voor een specifieke functie nodig zijn. Het e-CF is gefocust op hard skills en biedt hierdoor een bruikbare toevoeging voor zowel HR-verantwoordelijken als werknemers, ten einde hierin meer duidelijkheid in te verschaffen."



Benieuwd naar meer informatie over het e-Competence Framework? Lees hier de whitepaper 'Vloeiend in ICT-competenties'.