 Meerwaarde creëren uit menselijk kapitaal met ISO-norm

Competentiemanagementsysteem geeft organisaties de kans om talent en expertise te kapitaliseren - De internationale norm NEN-ISO 10015 met richtlijnen voor competentiemanagement is herzien. Zeker stellen dat mensen de juiste vaardigheden voor hun werk hebben, is een belangrijk element voor het succes van een organisatie. NEN-ISO 10015 helpt competentiemanagement in het dagelijks werk te integreren.



In een snel veranderende en in toenemende mate globaliserende wereld hebben de meeste bedrijven werknemers met veel vaardigheden en ervaring. Zij kunnen een persoonlijke groei doormaken binnen een bedrijf. Een competentiemanagementsysteem geeft organisaties de kans om talent en expertise te kapitaliseren. Dit verlaagt risico's, verbetert mogelijkheden en helpt medewerkers hun strategische doelen te halen.



Competentiemanagement

De onlangs herziene en uitgebreide NEN-ISO 10015 'Kwaliteitsmanagement - Richtlijnen voor competentiemanagement en ontwikkeling van mensen', helpt organisaties om problemen te benoemen en issues die met competentiemanagement te maken hebben te voorkomen. Hierbij vormt kwaliteitsmanagement de basis. De norm is eind 2019 herzien en sluit nauwer aan bij de ISO 9000-serie. Ook biedt de norm meer ondersteuning en verduidelijking bij het bepalen van wat een organisatie aan competenties en personeel nodig heeft. Dit leidt tot grotere klanttevredenheid en een effectieve werkomgeving.