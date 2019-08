 Digitale-competentiekloof schaadt internationale bedrijven

Gebrek aan digitale competenties belangrijkste drempel voor succes internationale bedrijven - Digitale competenties zijn onmisbaar geworden voor het bereiken van bedrijfsdoelstellingen, zo blijkt uit nieuw onderzoek door de Economist Intelligence Unit (EIU).



In Benchmarking competencies for digital performance, uitgevoerd in opdracht van Riverbed, geeft 98 procent van de respondenten uit de regio EMEA aan dat digitale competenties belangrijk zijn voor onder andere omzetgroei, servicekwaliteit, het waarmaken van de bedrijfsmissie, winstgroei/kostenreductie en klanttevredenheid.

Het onderzoek, gebaseerd op een onderzoek onder meer dan 500 senior bedrijfs- en overheidsmanagers in Noord-Amerika en de EMEA- en APAC-regio’s, focust zich op het bepalen van negen gedragingen, vaardigheden en skills die organisaties helpen hun digitale prestaties te verbeteren, en uiteindelijk hun doelstellingen te behalen. Het onderzoek gaat gepaard met een assessmenttool voor digitale competenties, waarmee gebruikers de competenties en prestaties van hun organisatie kunnen vergelijken met alle surveyrespondenten. De tool is hier te vinden.



Digitale transformatie is noodzakelijk

Het onderzoek onthult een gedeeld bewustzijn onder bedrijven dat digitale transformatie noodzakelijk is om hun doelstellingen te behalen en om concurrerend te kunnen blijven. Toch geeft 56 procent van de EMEA-organisaties aan dat ze moeite hebben om deze belangrijke doelstellingen te behalen doordat het hen schort aan digitale competenties – een lager percentage dan organisaties in APAC (61 procent). 67 procent van de EMEA-respondenten zegt dat hun digitale-competentiekloof een negatieve invloed heeft gehad op de gebruikerservaring, wat verklaart waarom bijna de helft [MGL-C2] van de respondenten aangeeft dat digital-experiencemanagement verbeterd moet worden.



Belang digitale competenties

Het centrale belang dat bedrijven hechten aan betere digitale competenties bestaat ondanks het feit dat sommige bedrijven hiermee nog geen zinvolle resultaten hebben behaald. 31 procent van de ondervraagde EMEA-organisaties geeft aan enkel neutrale of niet-meetbare voordelen te hebben behaald van hun digitale strategie. Dit probleem is met name groot in de gezondheidszorg, waar slechts 56 procent van de respondenten wereldwijd het voordeel ziet van digitale strategieën, in vergelijking met 74 procent in de retailbranche.



IT speelt cruciale rol

Om deze competentiekloof te dichten, speelt IT een essentiële rol. Organisaties zijn zich er bewust van dat IT flexibel moet zijn; 78 procent van de high-performers wereldwijd noemt het moderniseren van IT-infrastructuur en transformatie als hun belangrijkste digitale competenties voor het behalen van doelstellingen. Daarnaast kan betere communicatie en samenwerking tussen IT en de rest van de organisatie (waar digitale competenties schaars kunnen zijn) de digitale performance en gebruikerservaring significant verbeteren.



Continue focus

High-performers vinden een continue focus ook onmisbaar; 57 procent van hen zet zich volledig in voor het verbeteren van alle digitale competenties, tegenover 46 procent van de anderen. In tegenstelling tot andere respondenten gebruiken high-performers een bredere aanpak voor de ontwikkeling van digitale competenties, zoals het opzetten van een breed opgezet digitaal-competentiecentrum of excellence en/of het aanstellen van een Chief Digital Officer (CDO).



Resultaten verbeteren

Robert Powell, Editorial Director van EIU Thought Leadership (Noord- en Zuid-Amerika), zegt: "Het onderzoek toont een duidelijke consensus onder de respondenten dat het verbeteren van digitale competenties essentieel is om de resultaten van een organisatie te verbeteren, zelfs al zien sommigen van hen hier nog niet de resultaten van. Toch is de les onder de best presterende bedrijven duidelijk: aarzel niet, moedig interne samenwerking aan en blijf altijd over uw schouder kijken, zelfs al heeft u het gevoel dat u vóór loopt op uw concurrenten."



Doelstellingen halen

Bas Bremmer, Director Benelux bij Riverbed Technology: "Het onderzoek laat zien dat organisaties zich bewust zijn van de urgentie van digitale transformatie voor het behalen van hun doelstellingen. Toch hebben veel organisaties er moeite mee om deze te behalen door het gebrek aan digitale competenties. Organisaties moeten hun digitale prestaties op de rit krijgen, aangezien het onderzoek ook aantoont dat toonaangevende organisaties hun concurrenten een stap voor kunnen blijven door te investeren in het moderniseren van IT-infrastructuur en in tools om de eindgebruikerservaring te meten, monitoren en verbeteren."