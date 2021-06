De toekomst van een AI-gebaseerd bedrijf Voorbeelden van AI zijn tegenwoordig in overvloed in elke branche - Ondernemingen worden steeds meer levende organismen die zich van nature aanpassen aan de omgeving. Producten en diensten zullen groeien, krimpen, beschermen en zichzelf herstellen als dat nodig is. Dit is de toekomst van de op AI gebaseerde onderneming, aldus Geng Lin, Executive Vice President en CTO van F5.



Technologie-innovaties schudden bestaande bedrijfsmodellen op, vervangen in sommige gevallen de bestaande bedrijfstakken volledig en veranderen voortdurend en fundamenteel de manier waarop we leven, werken en met elkaar omgaan. Lin: "Vergeleken met de industriële revolutie en de internetrevolutie vordert de AI-revolutie nog sneller. In de komende decennia zal AI een diepgaande invloed hebben op elk aspect van ons dagelijks leven, van huis tot werk, tot onze samenleving."

Lin refereert aan het boek, The Society of Mind, van Marvin Minsky, de ‘vader van AI’. Minsky beschrijft een theorie van hoe een samenwerking van kleine componenten die zelf hersenloos zijn, een intelligente geest kan vormen. Lin: "Dit is een diepgaand inzicht. De theorie is inmiddels grotendeels bewezen, hoewel de technieken die werden gebruikt om deze enorme aantallen kleine onderdelen met elkaar te verbinden, destijds ontdekt moesten worden en vele generaties van vallen en opstaan ​​moesten ondergaan tot de convergentie van neurale netwerken, machine learning, deep learning en massale gegevensverwerking en computergebruik lieten de juiste combinatie zien."

Voorbeelden van AI zijn tegenwoordig in overvloed in elke branche. De financiële sector gebruikt AI via chatbots om de klantervaring te verbeteren en tegelijkertijd de kosten te verlagen. Telecommunicatieproviders vertrouwen op AI-gebaseerde beveiliging om klanten en hun eigen netwerken te beschermen. De gezondheidszorg integreert Electronic Healthcare Records (EPD) met AI om pro-actiever te worden, de algehele gezondheid te verbeteren en mogelijk levens te redden. De transportsector gebruikt AI om locatie en congestie te analyseren om routes te optimaliseren om kosten te verlagen en tijd voor klanten te besparen. Lin: "Wanneer we met de theorie van Minsky in gedachten kijken naar de digitale transformatie van bedrijven, valt op dat steeds hetzelfde pad wordt gevolgd om intelligenter en intelligenter te worden. Van het automatiseren van taken tot digitale uitbreiding tot AI-ondersteunde bedrijven, elke organisatie bevindt zich op een pad dat met AI in aanraking komt."



Drie gebieden waarop AI kansen biedt

In grote lijnen zijn er volgens Lin drie belangrijke gebieden waar bedrijven AI-kansen kunnen benutten op de korte tot middellange termijn.



Klantenbinding

De eerste is klantbetrokkenheid, waarbij de focus ligt op het helpen verbeteren van de klantervaring, het leveren van gepersonaliseerde producten en diensten en het automatiseren van alledaagse klantenservicetaken zoals callcenterondersteuning. Uit onderzoek van Forbes Insights en Arm Treasure Data bleek dat zo’n 40 procent van de marketingmanagers aangeeft dat hun inspanningen op het gebied van klantpersonalisatie een directe impact heeft op het maximaliseren van de verkoop, de grootte van de inhoud van het winkelmandu en de winst in direct-to-consumer-kanalen, zoals als e-commerce. Nog eens 37 procent stelt dat ze een hogere omzet en grotere klantloyaliteit ervoeren dankzij product-, of contentaanbevelingen. Meer dan een derde van de respondenten zag hun transactiefrequentie toenemen als gevolg van personalisatiestrategieën.

Lin: "Een Amerikaanse bank meldde onlangs dat ze meer dan een miljoen oproepen per maand via chatbots afhandelt. Dat helpt hen om tientallen miljoenen dollars per jaar te besparen. Geschat wordt dat chatbots alleen al in 2022 verantwoordelijk zullen zijn voor meer dan acht miljard dollar aan jaarlijkse kostenbesparingen in het bankwezen. Daarnaast zien ook steeds meer consumenten de voordelen in die AI kan bieden voor hun online ervaringen."



Cybersecurity

Er liggen ook AI-kansen bij cyberbeveiliging. Het volume en de complexiteit van cyberaanvallen zijn enorm toegenomen, waardoor de inspanningen om cyberdreigingen te identificeren en tegen te houden menselijkerwijs niet is bij te benen. Door AI in te zetten, krijgen beveiligingsprofessionals extra middelen om zich te verdedigen. Lin: "Het automatiseren van alledaagse beveiligingstaken zoals beheer van kwetsbaarheden, antivirus, identiteitsbeheer en e-mail biedt veel kansen. Google heeft de kwaliteit van het filteren van mails verbeterd door AI in te zetten en zo ongeveer 100 miljoen spamberichten per dag te blokkeren. Daarnaast kan AI gedragsanalyse uitvoeren van enorm veel signalen om ogenschijnlijk legitieme transacties die door bots worden gegenereerd, te identificeren en te blokkeren. Aanvallers en verdedigers spelen een spel zonder einde. Naarmate beveiligingsprofessionals steeds vaker AI-technologieën gebruiken om geautomatiseerde aanvallen te bestrijden, gaan ook criminelen met AI werken om geavanceerdere aanvallen uit te voeren."



Zakelijke processen

Het derde gebied is de bedrijfsvoering van ondernemingen. Dit geldt onder meer voor IT, HR, verkoop en financiële activiteiten. In het automatiseren van bedrijfsprocessen om tussenliggende menselijke handelingen te elimineren, bijvoorbeeld met AIOps en Robotic Process Automation (RPA), liggen aantrekkelijke kansen.

Lin: "Door de digitale transformatie wordt elk bedrijf een databedrijf en een applicatiebedrijf. Hierdoor is het beheren van het portfolio van IT-middelen een belangrijke taak, waarvoor automatisering en AI-technologieën goed bij kunnen helpen. RPA is interessant voor generieke procesautomatisering. Dit is snel terug te zien in low-code omgevingen, procesbots en op OCR gebaseerde documentverwerking. RPA draagt bij aan verbeterde compliance, betere kwaliteit, hogere productiviteit en kostenreductie. Bovendien wordt er een terugverdientijd gerapporteerd van minder dan 12 maanden, terwijl gemiddeld 20 procent van de FTE-capaciteit werd geleverd door robots."



Uitdagingen blijven bestaan

Hoewel AI voor de onderneming een groot potentieel heeft, zijn er enkele hobbels op de weg. Lin: "Naast de relatieve technische moeilijkheid om AI te implementeren en op te schalen, worden organisaties geconfronteerd met zakelijke en culturele uitdagingen, zoals de juiste zakelijke use-cases identificeren, databeheer onder controle te houden, AI-talenten te werven en vaardigheden te ontwikkelen, de juiste AI-ethiek te volgen en de sociale impact op de organisatie in te zien."

Lin: "Om succes te behalen, moeten AI-inspanningen veel verder reiken dan de inspanningen van een individuele onderneming, maar moet de industrie samenwerken. Los van deze uitdagingen zal AI het zakelijke landschap van ondernemingen fundamenteel veranderen, in elke branche en sector. AI zal in de toekomst de nieuwe elektriciteit voor de onderneming zijn, een nieuw tijdperk van innovatie mogelijk maken en kansen creëren voor elke branche. We moeten dergelijke kansen zorgvuldig overwegen en onthouden dat AI in de wereld van technologieën, machines en algoritmen uiteindelijk onze menselijkheid zou moeten verbeteren."



