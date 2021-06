 70 procent Europese organisaties zet al AI in

Bijna een vijfde zet algoritmes in voor het filteren van data - Corona wees Europese organisaties er het afgelopen jaar op dat simpelweg meegaan in digitale veranderingen eigenlijk niet goed genoeg meer is. Leiders in de industrie volgen niet langer alleen de nieuwste trends uit Azië en Amerika; ze zetten de trends en innoveren op hun eigen manier.



Cognizant vroeg 1.400 Europese besluitvormers naar waar zij zich op focussen, in aanloop naar een wereld ná de pandemie, die steeds dichterbij lijkt te komen. Dit zijn zes van hun inzichten en aandachtspunten.



1. Alles kan in een oogwenk veranderen – wees dus kritisch

Het afgelopen jaar bewees dat alles wat u vandaag verwacht, morgen anders kan zijn. Niemand kon drie jaar geleden voorspellen dat we in 2021 massaal thuis zouden werken, of dat de klantvraag in een paar maanden méér kon veranderen in sommige branches, dan in decennia daarvoor. Kijk daarom kritisch naar het nut van alles binnen u organisatie. Monitor de houdbaarheidsdatum van uw processen en speel – snel – in op veranderingen.



2. Maak van technologie een vaste partner

Soms voelt het voor medewerkers alsof de implementatie van een bepaalde AI- of IoT-toepassing eenmalig moet gebeuren. Die benadering is verkeerd. De komende jaren en decennia wordt IT alleen maar belangrijker. Als mensen er nu al huiverig voor zijn, wordt dat in de toekomst een (nog) groter probleem. Volgens Cognizant’s onderzoek zegt bijna een vijfde van de organisaties IoT al grotendeels door de hele organisatie te hebben verweven. Zo’n zeventig procent doet ten minste al ‘iets’ met artificial intelligence: u kunt u dan niet veroorloven dat collega’s die technologieën zien als iets dat passeert.



3. Automatiseer workflows waar dat kan – laat het creatieve denken aan mensen over

Elke organisatie heeft routineklusjes die best (en hét best) door computers gedaan kunnen worden. Die taken zijn voor niemand leuk. Automatiseer daarom waar u kunt, zodat u uw medewerkers creatievere taken kunt geven. Zo’n achttien procent van de bedrijven laat het filteren en selecteren van relevante data al aan algoritmen over. In 2023 zal dat gestegen zijn tot 27 procent. Tegen die tijd wordt ook een kwart van de beslissingen al door computers genomen, blijkt uit het rapport van Cognizant.



4. Train medewerkers – iedereen moet digitale vaardigheden hebben

Als iedereen binnen de organisatie digitalisering moet omarmen, helpt het als iedereen digitale vaardigheden heeft. Ongeveer de helft van de respondenten zegt in de toekomst minder rigide afdelingen te willen op de werkvloer, en méér flexibele teams. Dat kan alleen als die teams tot op zekere hoogte autonoom zijn, en dus met IT uit de voeten kunnen.



5. Expertise is zeldzaam – trek talent aan en weet het te behouden

Gespecialiseerde IT’ers zijn meer gewild dan ooit. Durf als organisatie daarom te investeren in het binnenhalen en behouden van IT-talent voordat u bepaalde skills tekortkomt binnen u organisatie. Goed personeel maakt een groot deel uit van wat uw organisatie van de concurrentie onderscheidt.



6. U bestaansrecht wordt duidelijk – draag het ‘waarom’ van uw organisatie uit

Als machines steeds meer taken van mensen overnemen, en mensen op een creatiever niveau met de organisatie bezig zijn, legt dat het ‘waarom’ van de organisatie bloot. Wat is de toevoeging van medewerkers binnen het bedrijf? Het werk van collega’s zal steeds méér een verlengde zijn van het ‘waarom’ van het bedrijf.