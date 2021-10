 Alle obstakels voor de digitale transformatie van tafel

Alleen gebrek aan tijd of prioriteit blijft struikelblok - Sinds 2021 zijn de redenen waarom organisaties hun digitale transformatie niet succesvol doormaken geminimaliseerd. Waar eerder onvoldoende financiële middelen, gebrek aan steun van het management en gebrek aan beschikbare technologie uitdagingen waren voor organisaties om een succesvolle digitale transformatie door te maken, zijn deze obstakels sinds de coronacrisis niet meer aan de orde.



Dat blijkt uit een trendanalyse van de jaarlijkse FinTech barometer van Visma | Onguard. De FinTech Barometer wordt ieder jaar onder ruim 300 finance professionals uitgevoerd.



Technologie en financiële middelen zitten goed

In 2019 noemde een kwart (23 procent) van de finance professionals het gebrek aan beschikbare technologie als struikelblok voor een succesvolle digitale transformatie. Vandaag de dag is dat percentage nog maar zestien procent. Ook de onvoldoende financiële middelen vormen minder vaak een beperking. In 2019 was dat nog voor 26 procent de grootste uitdaging, in 2021 speelt het bij slechts zeventien procent een rol.



Management zet seinen op groen

De grootste afname is te zien in het gebrek aan steun van het management. In 2020, vlak voor de coronacrisis, was voor een kwart (24 procent) van de finance professionals het gebrek aan steun van het management de grootste uitdaging in hun succesvolle digitale transformatie. Dat percentage is een jaar later (2021) nog maar zeven procent.



Bij een op de drie vindt geen digitale transformatie plaats

Ondanks bovenstaande cijfers geeft in 2021 ruim een derde (35 procent) van de finance professionals aan dat in hun organisatie geen digitale transformatie plaatsvindt. Dit wordt in de meeste gevallen waarschijnlijk veroorzaakt door een gebrek aan tijd of prioriteit. Want in 2021 noemt nog steeds 26 procent van de finance professionals dat als grootste drempel voor de digitale transformatie, in 2019 was dat zo goed als even hoog (24 procent).

Marieke Saeij, CEO bij Visma | Onguard: "Bovenstaande cijfers laten duidelijk zien dat sinds de coronacrisis uitbrak alle seinen voor de digitale transformatie op groen kwamen te staan. Het vele thuiswerken heeft eenieder doen inzien hoe belangrijk het is dat bedrijven vandaag de dag zoveel mogelijk digitaal werken. Alleen dan weet je zeker dat het werk altijd door kan gaan. De organisaties die nu nog niet aan hun digitale transformatie begonnen zijn, wil ik aanmoedigen toch met elkaar te kijken welke kleine stappen genomen kunnen worden. Door klein te beginnen is het voor ieder bedrijf haalbaar digitaal te opereren en zo te werken aan een sterkere basis voor de toekomst."