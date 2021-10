 Nederlanders hebben sterke voorkeur voor Ministerie van Digitale Zaken

Driekwart van de Nederlanders vindt dat overheid werk moet maken van digitale vaardigheden bij burgers - Nederlanders hebben een sterke voorkeur voor een Minister van Digitale Zaken: 39 procent wil dat een digitale bewindspersoon wordt toegevoegd aan het kabinet, terwijl 23 procent van mening is dat dit niet nodig is. Dit blijkt uit onderzoek van Honeypot.



Bovendien vindt meer dan de helft van de Nederlanders (51 procent) dat er te weinig aandacht is voor digitale vraagstukken in de Nederlandse politiek en stelt 63 procent dat politici hun digitale kennis en vaardigheden moeten vergroten.

Met het oog op de formatie onderzoekt banenplatform Honeypot de behoefte aan een Ministerie van Digitale Zaken. Dit ministerie zou zich bezighouden met de rol van digitalisering en technologie bij uiteenlopende beleidsvraagstukken, bijvoorbeeld op het gebied van onderwijs, zorg en klimaat.



Digitale bescherming burger heeft topprioriteit

Wanneer Nederlanders gevraagd worden naar hun absolute topprioriteit voor een Ministerie van Digitale Zaken, zegt 62 procent dat het beschermen van de burger, bijvoorbeeld op het gebied van cyberveiligheid, privacy of ethische vraagstukken, het voornaamste aandachtspunt is. Zeventien procent vraagt aandacht voor een efficiëntere digitale overheid, terwijl het zorgdragen aan digitale vaardigheden van burgers door zeven procent wordt genoemd als belangrijkste aandachtspunt.

Een toegewezen Minister voor Digitale Zaken of niet, Nederlanders vinden dat de overheid aandacht moet geven aan het inperken van de macht van grote technologiebedrijven (53 procent). Daarnaast vindt een derde (32 procent) dat de overheid technologiebanen toegankelijker moet maken voor een bredere doelgroep en zegt ruim een kwart (27 procent) dat de overheid moet zorgen voor het recht op internet voor iedereen.



Overheid moet zorgen voor gelijke kansen op digitale arbeidsmarkt

In totaal vindt maar liefst 72 procent dat de Nederlandse overheid werk moet maken van de digitale vaardigheden van burgers om te zorgen dat iedereen kansen heeft op de digitale arbeidsmarkt. Ruim de helft (53 procent) stelt dat hier op school meer aandacht aan moet worden besteed, terwijl een derde (32 procent) vindt dat de overheid zich moet richten op het aanbieden van cursussen. Ruim een kwart (28 procent) ziet vooral heil in het aanbieden van omscholingsmogelijkheden.

"Het onderzoek wijst uit dat er zowel in de maatschappij als in de politiek meer aandacht moet zijn voor digitale vraagstukken," aldus Laura Schukkink, country manager Nederland bij Honeypot. "Niet alleen om burgers te beschermen tegen digitale gevaren, maar ook om te zorgen dat burgers grip houden op digitale ontwikkeling en gelijke kansen hebben op de digitale arbeidsmarkt. Een Ministerie van Digitale Zaken kan sterk bijdragen aan een digitaal vaardig Nederland, wat weer resulteert in meer geschikte kandidaten voor de talloze technologiebanen die voor het oprapen liggen."