Cisco publiceert eerste wereldwijde Hybrid Work Index Het aantal on-the-go vergaderingen via de mobiele telefoon steeg de afgelopen periode aanzienlijk - Cisco publiceert zijn eerste Hybrid Work Index (HWI). De index onderzocht hoe de COVID-19-pandemie de gewoonten en technologische interacties van mensen blijvend heeft hervormd. Uit de bevindingen blijkt dat flexibiliteit, toegankelijkheid en security de belangrijkste verwachtingen van de moderne werkplek zijn.



Ook blijkt dat bedrijven moeite hebben om te kunnen voldoen aan de technologische behoeften om de gewenste flexibele en inclusieve omgeving te kunnen creëren.

Wereldwijd hebben bedrijven en particulieren zich de afgelopen 18 maanden zeer snel aan moeten passen aan de veranderende werkomgeving. Nu kantoren weer opengaan, wordt hybride werken de norm, waarbij werknemers jongleren tussen werken op kantoor, onderweg en thuis. Deze verschuiving heeft ertoe geleid dat bedrijven een flexibel beleid moeten ontwikkelen om te zorgen voor gelijkheid tussen werknemers op afstand en op kantoor.

De HWI combineert inzichten uit klantonderzoeken met Cisco's eigen bevindingen en inzichten uit een breed scala aan tools die hybride werk mogelijk maken via netwerken, endpoints en applicaties. Uit de HWI zijn verschillende hoofdthema's naar voren gekomen die bedrijven kunnen helpen te begrijpen welke aanpak hen helpt om hybride werken tot een succes op de lange termijn te maken.

"Door de pandemie is bijna iedere organisatie razendsnel overgeschakeld naar werken op afstand. Deze verandering heeft veel te weeg gebracht bij werkend Nederland, en flexibel werken is de nieuwe norm. Om de werknemers van vandaag en morgen aan de organisatie te binden moet er structureel anders nagedacht worden over de type werkstijl, werkplek en werkstroom en hoe technologie dat kan ondersteunen en versterken. Deze index geeft inzicht in de trends die wereldwijd zijn ontwikkeld, en helpt organisaties deze trends te navigeren en de behoeften van de werknemers op een te zetten," aldus Sander ten Hoedt, Future of Work Lead Nederland.



Belangrijkste bevindingen voor HR:

Hybride werk zorgt voor een sterke toename in on-the-go mobiele meetings: Voor de pandemie werden mobiele apparaten slechts 9 procent van de tijd voor mobiele vergaderingen gebruikt. In de huidige hybride werkomgeving is dit percentage gestegen naar 27 procent.

Vergaderingen zijn er in overvloed maar niet iedereen 'participeert' op dezelfde manier: Elke maand vinden er wereldwijd meer dan 61 miljoen vergaderingen plaats via Cisco Webex. In elk van deze vergaderingen neemt slechts 48 procent het woord. Bovendien neemt bij 98 procent van de vergaderingen ten minste een persoon op afstand deel, waardoor de behoefte aan inclusiviteit en betrokkenheid van deelnemers op afstand toeneemt, zodat ze zich gelijk voelen aan hun collega's ter plaatse.

Een flexibele werkplek vergroot de toegang tot divers talent: 82 procent van de respondenten is het ermee eens dat toegang tot connectiviteit van cruciaal belang is voor het herstel van de COVID-19-pandemie. Met connectiviteits- en samenwerkingstechnologieën kunnen we het speelveld voor digitale werkgevers en werknemers over de hele wereld gelijk maken, onafhankelijk van geografische locatie, taal, sociaaleconomisch niveau of vaardigheid in technologie.

Mensen willen keuzes, de hybride werkplek kan de loyaliteit van medewerkers vergroten: 64 procent is het ermee eens dat de mogelijkheid om op afstand te werken in plaats van naar een kantoor te komen rechtstreeks van invloed is op de vraag of ze hun baan houden of verlaten. Er is echter ook onzekerheid of werkgevers het potentieel van hybride werk zullen realiseren: slechts 47 procent denkt dat hun bedrijf in de komende zes tot twaalf maanden werken van overal in plaats van op kantoor zal toestaan.

Flexibiliteit en welzijn zijn de belangrijkste drijfveren voor hybride werk: een overweldigende meerderheid van de respondenten is het ermee eens dat persoonlijke gezondheid en welzijn, samen met flexibele werkregelingen, niet onderhandelbaar zijn nu we de toekomst van hybride werk ingaan.

Belangrijkste bevindingen voor leiders op het gebied van technologie:

Toenemende dreigingen benadrukken het belang van gebruikersgerichte security: Ondanks een sterke toename in het gebruik van VPN en beveiliging op afstand is het aantal pogingen tot kwaadwillige toegang 2,4 keer zo groot geworden. In september 2021 was hybride personeel dagelijks het doelwit van meer dan 100 miljoen e-maildreigingen. Dit benadrukt het belang van beveiligingsinfrastructuren die die het werk toegankelijk houden voor de juiste gebruikers en buiten het bereik van frauduleuze actoren.

Stijging van AI-ondersteunde functies voor vergaderingen: Sinds de pandemie is er een stijging van meer dan 200 procent in het gebruik van AI-mogelijkheden, dit benadrukt de behoefte aan betere betrokkenheid bij vergaderingen. Het hierbij om vergaderfuncties die een gesprek makkelijker maken zoals ruisonderdrukking, automatische vertaling, transcriptie en gebarenherkenning.

Ondernemingen beschouwen collaboration-apps als het meest belangrijke type applicatie voor het succes van hybride werk: collaboration-apps zijn nu wereldwijd het #1 meest gebruikte applicatietype.

Werken op locatie komt weer terug: In vergelijking met zes maanden geleden is het aantal apparaten dat verbinding maakt met wifi-netwerken op kantoor met 61 procent toegenomen. Deze groei wordt geleid door het hoger onderwijs, professionele diensten en de horeca.



