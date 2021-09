 Hybride model? Dan is betere samenwerking noodzakelijk

Luisteren zorgt voor grotere betrokken- en bevlogenheid onder medewerkers - De slagingskans van hybride werken (waarbij werknemers deels op kantoor en deels thuis werken) hangt af van de samenwerking tussen collega’s. Dat blijkt uit een onderzoek door employee-feedbackspecialist Effectory onder meer dan 400.000 werknemers van Nederlandse bedrijven. Hierin geeft 63 procent aan dat het hybride werken een grotere kans van slagen heeft als de samenwerking goed is.



Voor ruim driekwart (77 procent) van werkend Nederland was het thuiskantoor tijdens de coronapandemie de uitvalsbasis. Een bijna net zo groot percentage (76 procent) wil ook ná de COVID-19-crisis deels thuis blijven werken, in een zogenaamd hybride werkmodel. Of dit model ook daadwerkelijk de toekomst heeft, daar is men iets sceptischer over: 63 procent van de respondenten denkt dat hybride werken blijvend is.



Betrokkenheid werknemers essentieel

Als deze meerderheid gelijk heeft, verandert dit de manier waarop organisaties hun personeel kunnen motiveren. ‘Zachte’ factoren als uitgesproken waardering, vertrouwen en flexibele werktijden worden bijvoorbeeld belangrijker. Maar ook de professionele relaties staan onder druk, want hoe onderhoud je goede verstandhoudingen tussen collega’s en met klanten vanuit je thuiskantoor?

Al deze factoren maken in de toekomst het verschil tussen organisaties die hun werknemers in het team houden en organisaties die hun talenten kwijtraken aan concurrenten. Binnen organisaties met een hoge betrokkenheid onder werknemers is het verloop namelijk 22 procent lager dan gemiddeld. Als bonus nemen ook de prestaties van de organisatie (26 procent) en de doelgerichtheid (28 procent) toe als alle medewerkers zich onderdeel van het bedrijf voelen. Guido Heezen, oprichter en eigenaar van Effectory: "Een sterk gevoel van verbondenheid onder werknemers is daarmee een cruciale voorwaarde voor het bedrijfssucces en creëert een positieve bedrijfscultuur. Bevlogen medewerkers zijn daarom essentieel voor het succes van een onderneming. Zeker in tijden van hybride werken zijn een nauwe samenwerking en wederzijds begrip binnen een team essentieel."



Werkgever moet blijven luisteren

Heezen: "Er zijn praktische, realistische manieren om teams en organisaties te ondersteunen en voor te bereiden op het hybride werkmodel. Door continu te luisteren, kan er op de lange termijn een team van betrokken medewerkers worden gecreëerd." De cijfers van Effectory laten zien dat werknemers die een goede thuiswerkregeling hebben onder andere een betere werk-privébalans ervaren (26 procent), beter met werkdruk om kunnen gaan (22 procent) en meer vertrouwen in hun directie hebben (13 procent).

"Het is daarom bijzonder belangrijk om te analyseren hoe tevreden medewerkers zijn in hun organisatie, wat ze wensen en wat ze nog missen. Feedbackinstrumenten zijn hier handige tools voor. Terugkoppeling van werknemers helpt werkgevers om inzichten te verkrijgen én om deze om te zetten in actiepunten die het succes van het bedrijf – en de tevredenheid en betrokkenheid van medewerkers – op de lange termijn vergroten. "De werknemer heeft het namelijk voor het zeggen op de huidige arbeidsmarkt. Werkgevers moet er dus alles aan doen hen tevreden te houden, anders zijn ze hen kwijt," aldus Heezen