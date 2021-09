Meer compliancemedewerkers dan wijkagenten

Wijst Regtech de weg naar betere compliance? - Twintig procent van al het bankpersoneel in Nederland houdt zich iedere dag bezig met het detecteren van financiële criminaliteit. Dit is een direct gevolg van de wetgeving tegen witwassen en terrorismefinanciering die sinds 2001 is ingevoerd. Al deze detectie-inspanningen zijn veelal handmatig en daardoor bijzonder inefficiënt: 95 procent van alle alerts die de transactiemonitoringsystemen genereren betreft false positives.



Dat schrijft Hyarchis, specialist in regulatory technology, in het rapport Regulatory Technology in de lift.

In Nederland speuren dagelijks meer dan 8.000 bankmedewerkers naar verdachte transacties. Dit is twee keer meer dan het aantal wijkagenten in Nederland, aldus het rapport. Naast personeelskosten besteden de Nederlandse banken jaarlijks meer dan een miljard euro aan de bestrijding van financiële criminaliteit.

Adriaan Hoogduijn, COO van Hyarchis en auteur van het rapport, zegt: "De bureaucratie die banken hebben moeten optuigen om te voldoen aan alle wet- en regelgeving heeft haar grens bereikt. Ze is niet schaalbaar, niet efficiënt en niet goed in staat de echte criminelen eruit te vissen."



Oplossing ligt in Regtech

De oplossing voor dit probleem ligt volgens het rapport niet in nog meer mensen en nog meer bureaucratie, maar in regulatory technology, oftewel Regtech. Regtech is een verzamelnaam voor een reeks technologieën die financiële dienstverleners helpen om te voldoen aan relevante wet- en regelgeving. Regtech onderscheidt zich van traditionele compliance-oplossingen door onder andere cloud-based technologie die wordt ondersteund door kunstmatige intelligentie en blockchain. Regtech biedt gestandaardiseerde en schaalbare toepassingen die regulatory compliance op een geautomatiseerde manier verzorgen tegen een fractie van de kosten van traditionele oplossingen.



Nederland Europese Regtech hub

Nederland is samen met het Verenigd Koninkrijk en Litouwen één van de drie belangrijkste fintech hubs in Europa en daarmee ook een belangrijk centrum voor Regtech. De markt voor Regtech groeide in de afgelopen vijf jaar van een procent tot meer dan acht procent van het fintech-landschap en is daarmee nu een van de top-vijf van aandachtsgebieden in het Nederlandse fintech ecosysteem.



Regulatory compliance wordt kernactiviteit van de bedrijfsvoering

Hoogduijn: "Regtech doet in feite hetzelfde als traditionele compliance-oplossingen, maar veel efficiënter. Daarmee is Regtech van levensbelang voor de financiële sector. De poortwachtersrol van de financiële sector wordt de komende jaren alleen maar zwaarder. Regulatory compliance is geen randvoorwaarde meer, maar moet verankerd worden in de kern van de bedrijfsvoering. Goed toegepast kan regulatory compliance dankzij Regtech een aanjager zijn van organisatievernieuwing door de herinrichting en automatisering van veelal handmatige processen."



Regulatory Technology in de lift & Hyarchis Connect

In het nieuwste rapport van Hyarchis worden de vijf meest actuele Regtech-trends behandeld, van Regtech als innovator in de klantervaring tot regulatory compliance in de directiekamer. Het rapport is hier te downloaden.