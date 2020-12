 De balans is zoek: een oproep tot meer controle over online gebruikersdata

Cookies en mobile ad ID’s zijn geen adequate hulpmiddelen meer - Onze digitale voetafdruk ziet er tegenwoordig meer uit als het voetspoor van een marathonloper. Bovendien begrijpen online gebruikers veel meer over hoe hun online profielen worden opgebouwd en eisen ze meer controle over hoe hun data wordt opgeslagen en gebruikt. Gebruikers verwachten hetzelfde niveau van controle over hun online privacy als ze hebben over hun fysieke privacy.



En terecht, vindt Shruthi Chindalur, Executive Managing Director bij Criteo: "Online privacy, en hoe dit eruit moet zien, is al tijdenlang een gespreksonderwerp. Maar nu wordt het door recente ontwikkelingen essentieel om voor eens en voor altijd de toekomst van persoonlijke advertenties te bepalen."



Online ecosysteem

Het online ecosysteem, bestaande uit gebruikers, adverteerders en uitgevers, werd in het verleden gebouwd op basis van de afzonderlijke denkbeelden en behoeften van iedere partij. Iedereen kreeg iets van waarde: gebruikers hadden toegang tot gratis online content, zij gaven adverteerders toestemming hen gepersonaliseerde advertenties te sturen, uitgevers kregen advertentie-inkomsten voor hun webpagina’s.

Inmiddels is de situatie veranderd. "Wat vroeger goed werkte, is niet meer in het belang van gebruikers," zegt Chindalur. "Zij hebben geleidelijk hun vertrouwen in het ecosysteem verloren en zijn er niet van overtuigd dat er voorzichtig met hun data wordt omgegaan." Dit verlies aan vertrouwen is het resultaat van een gestage stroom aan datalekken, cyberaanvallen en het inmiddels beruchte Cambridge Analytica-schandaal, toen de persoonlijke data van miljoenen Facebook-gebruikers zonder toestemming werd verzameld.

Door deze ontwikkeling is er één ding duidelijk geworden: cookies en mobile ad ID’s zijn geen adequate hulpmiddelen meer om gebruikers persoonlijk te benaderen. Chindalur noemt third-party cookies als voorbeeld. "Die worden dan wel gebruikt als pseudo-anonieme identificatiemiddelen, maar ze zijn zeker niet ontworpen met online gebruikers in gedachte."

Een recent onderzoek van Criteo onder 5.000 respondenten toonde aan dat 70 procent bereid is om advertenties voorgeschoteld te krijgen in ruil voor gratis content. Maar voor 69 procent was het feit dat organisaties onvrijwillig gedeelde gegevens gebruiken een van hun grootste zorgen omtrent gepersonaliseerde advertenties. Ook in Nederland zijn er zorgen over de privacy van gegevens: volgens de Autoriteit Persoonsgegevens maakt maar liefst 94 procent van de Nederlanders zich zorgen om hun online privacy, en ook het CBS geeft aan dat Nederlanders vanwege dit soort zorgen tegenwoordig een stuk alerter zijn op hun online activiteiten.



Vier richtlijnen

Hoe kan de advertentiebranche een eerlijke waarde-uitwisseling opzetten die de balans herstelt voor online gebruikers? Chindalur: "Er zijn mijns inziens vier richtlijnen waarvan ik geloof dat ze het volledige online ecosysteem ten goede komen en die essentieel zijn voor een gezonde toekomst van het internet."



Mensgericht

In de offline wereld staan consumentenrechten en privacy niet ter discussie. Het is cruciaal dat dit ook online geldt en dat gebruikers erop kunnen vertrouwen dat hun rechten worden gerespecteerd en beschermd.

"Dat vergt totale transparantie, zodat gebruikers begrijpen waar ze toestemming voor geven en waarom,"zegt Chindalur. "Gebruikers moeten eigenlijk in staat zijn hun eigen online dataprofiel op te bouwen en te beheren, net zoals ze zelf verantwoordelijk zijn voor de gegevens die ze in hun dagelijks leven delen."

Chindalur is van mening dat het handboek van online adverteren moet worden herschreven om dit te bereiken. "We moeten een compleet nieuwe identifier creëren die de volledige controle teruggeeft aan de gebruiker." Deze identifier moet het de gebruiker mogelijk maken duidelijk toestemming te geven om persoonlijke gegevens te verzamelen, en de privacy garanderen middels een versleutelde ID die geen data opslaat of koppelt. Tegelijkertijd moeten alle voorkeuren op ieder moment aangepast kunnen worden.

Tenslotte zou de veilige opslag van gebruikersgegevens moeten worden beheerd door een onafhankelijke partij in een gecentraliseerd beheersysteem.



Klant-gedreven

Een oplossing die op de lange termijn levensvatbaar blijft, heeft input nodig van alle betrokken partijen en moet bij ieders behoeften passen – inclusief uitgevers, adverteerders en ad-tech leveranciers.

"Adverteerders moeten in staat zijn om hun campagneprestaties door te meten, uitgevers hebben nog steeds inkomstenbronnen nodig, en ad-tech leveranciers hebben toegang nodig tot data om de andere partijen te ondersteunen," zegt Chindalur. "Daarom moeten ook deze partijen worden meegenomen in het beslissingsproces én het eindresultaat."



Openheid

Echte verandering komt vanuit openheid, eerlijkheid en de medewerking van het gehele online ecosysteem, gelooft Chindalur. "Verandering vindt niet plaats in silo’s. Samenwerking resulteert daarentegen in een oplossing die iedereen bevalt. Dit is geen makkelijk proces en zal niet van de een op andere dag klaar zijn. Dus hoe eerder we beginnen met deze samenwerking, hoe beter!"



Flexibiliteit

Tot slot is flexibiliteit een absolute voorwaarde, zegt Chindalur, zodat doorlopend aanpassingen gemaakt kunnen worden op basis van feedback uit de branche of andere spelers op de markt. "We zitten allemaal in hetzelfde schuitje en we kunnen met deze richtlijnen iedereen een stem in de discussie geven – met een oplossing die voor iedereen een goed resultaat oplevert."

"We moeten tevens afstappen van een model waarin individuele partijen hun eigen, afgeschermde oplossingen bouwen en inzetten op open samenwerking."

Het is voor Chindalur overduidelijk dat zaken moeten veranderen, en de discussie moet nú beginnen.

"We moeten het juiste evenwicht vinden tussen het herwinnen van het consumentenvertrouwen dat we als branche hebben verloren, en een eerlijke waarde-uitwisseling die alle partijen ten goede kom,t," zegt ze. "Het is mijn hoop dat zowel uitgevers, adverteerders als online gebruikers zich kunnen vinden in deze richtlijnen en ze daadwerkelijk zullen gebruiken. Ik roep het gehele online ecosysteem dan ook op om zich met een open geest aan te sluiten bij deze discussie en hun mening te delen. Samen kunnen we de verandering teweegbrengen die nodig is om de balans van de online voetafdruk te herstellen!"