 Niet-afgesloten cao’s kenmerken cao-jaar 2020

Tweede lockdown voorkomt eindejaarsrally - 2020 eindigde met 167 cao’s die waren afgelopen zonder te zijn vernieuwd. Dat is veel meer dan de ongeveer 100 van gewone cao-jaren. Onder de niet-vernieuwde cao’s van eind 2020 vallen ruim 700.000 werknemers.



Dat meldt AWVN in haar cao-maandbericht.

Volgens de werkgeversvereniging is het aantal niet-vernieuwde cao’s kenmerkend voor het cao-jaar 2020 waarin onzekerheid over de toekomst van bedrijf en bedrijfstak onderhandelaars van werkgevers en vakbonden in gijzeling hield. In december en november was nog wel sprake van een kleine inhaalslag met respectievelijk 20 en 30 nieuwe cao’s, maar dat was onvoldoende om de sinds maart ontstane achterstand in te lopen.

De gemiddelde loonafspraak in december bedroeg 1,7 procent, hetzelfde percentage als in november. Dat is veel lager dan vóór de crisis (toen boven de 3 procent) en past in het patroon van steeds lagere gemiddelde loonafspraken. AWVN verwacht dat in januari opnieuw een lager gemiddelde zal worden afgesproken.

In 2020 werden in totaal 187 cao’s gesloten, waarvan 56 vóórdat de crisis uitbrak. In een normaal jaar worden tot en met december 298 cao’s afgesloten.



Kerncijfers

Loonafspraken december gemiddeld 1,7 procent

Loonafspraken 2019 gemiddeld 2,8 procent

Loonafspraken 2020 gemiddeld 2,4 procent

Hoogste maandgemiddelde afgelopen jaren: 3,1 procent in december 2019

Aantal nieuwe cao-akkoorden in december 2020: twintig

Gemiddeld aantal nieuwe cao-akkoorden in maand december: elf

Aantal aflopende cao’s in 2020: 401 voor 2,3 miljoen werknemers

Aantal vernieuwde cao’s die in 2020 ingaan: 234 voor 1,6 miljoen werknemers

Aantal openstaande cao’s: 167 voor 720.000 werknemers

Analyse: tweede lockdown voorkomt eindejaarsrally

De tweede lockdown en vooral de economische onzekerheid die daaruit voortvloeit hebben een sterke stijging van het aantal nieuwe cao’s in de laatste maanden van 2020 voorkomen. Eerder voorspelde AWVN zo’n eindsprint. Een lichtpunt is wel dat in akkoorden die wel tot stand komen een begin lijkt te worden gemaakt met voorwaardelijke afspraken: een loonstijging die hoger uit zal vallen naarmate de effecten van de crisis minder ernstig zijn. AWVN moedigt het maken van dergelijke afspraken aan omdat het de pijn van de crisis eerlijker verdeelt.



Akkoord onder de loep: Coca Cola

• Looptijd: 1 januari 2020 tot 1 januari 2022.

• Coca Cola en de vakbonden kwamen een contractloonstijging overeen van 1,75 procent per twaalf maanden. Deze verhoging wordt in twee keer doorgevoerd. Het betreft nominale bedragen van 65 euro en van 50 euro per maand. Laatstgenoemde loonstijging kan oplopen tot 65 euro per maand als Coca-Cola in 2021 boven budget draait en is daarmee afhankelijk van de ernst van de coronacrisis in 2021.