 Drie op de vijf Nederlanders willen werken bij bedrijf dat diversiteit als kernwaarde heeft

Het kunnen volgen van een opleiding in het werk is voor velen ook noodzakelijk - Ruim drie op de vijf (62 procent) werkende Nederlanders vindt het belangrijk om te werken voor een organisatie waar diversiteit een kernwaarde is in het organisatiebeleid. Dat blijkt uit onderzoek van Visma | Raet in aanloop naar Prinsjesdag. Het onderzoek is uitgevoerd onder ruim 1.000 werkenden en laat zien waar de regering volgens werkend Nederland rekening mee moet houden in het arbeidsbeleid.



Naast diversiteit is de mogelijkheid tot scholing een belangrijke pijler. Zo vindt maar liefst 66 procent van de werkenden het noodzakelijk om opleidingen te kunnen volgen naast hun werk.

Joke van der Velpen, manager Wet- & Regelgeving bij Visma | Raet: "De verwachting is dat volgende week dinsdag, op Prinsjesdag, bekend wordt dat de overheid in 2022 een ontwikkelbudget invoert, dat voor iedere Nederlander beschikbaar zal zijn. Dit plan komt in navolging op het laatste advies van de Sociaal-Economische Raad (SER) over een leven lang ontwikkelen, waarin de SER pleit voor leren en ontwikkelen tijdens de loopbaan. Ondanks dat er nog geen nieuw kabinet zit, wordt het wel een interessante Prinsjesdag wat betreft HR-vraagstukken. Zo is er ook de verwachting dat er plannen gepresenteerd zullen worden die ingaan op het inperken van de flexibilisering van de arbeidsmarkt, in navolging op het rapport van de Commissie-Borstlap en het SER-advies Zekerheid, wendbare economie en herstel samenleving."



Minder salaris bij tekort aan te verzetten werk is akkoord

Waar het rapport van de Commissie-Borstlap en het SER-advies in verschillen, is in wie de kosten betaalt voor arbeidsuren die zijn afgesproken tussen werkgever en werknemer maar waarvoor geen werk beschikbaar is. Zo adviseert de Commissie-Borstlap dat indien er minder werk is, er tot twintig procent gekort mag worden op het salaris zonder tussenkomst van de OR en/of het UWV. Bij het SER-advies gaat men uit van honderd procent uitbetalen aan de werknemer en dragen de werkgever en het UWV de kosten voor het twintig procent minder werken: het UWV draagt driekwart daarvan, de werkgever de rest. Slechts één op de vijf Nederlanders (achttienprocent) vindt het begrijpelijk dat zij de gemiste uren niet krijgen uitbetaald, wanneer er minder werk beschikbaar is.



Zoveel vakantiedagen als je wil

Als het gaat om het arbeidsbeleid van de toekomst, moet ook duurzaamheid daar onderdeel van worden. Zo zegt de helft (53 procent) van de werkenden het belangrijk te vinden dat zijn werkgever duurzaam woon-werkvervoer stimuleert. Tot slot speelt ook flexibiliteit in werkinrichting een grote rol. Maar liefst 42 procent van de werkenden zou bij een nieuwe baan als eis stellen dat hij zelf mag bepalen of hij thuis of op kantoor werkt. 54 procent gaat daar nog verder in: zij vinden het geen probleem in hun werk beoordeeld te worden op resultaat, als daar tegenover staat dat ze zoveel vakantiedagen mogen opnemen als zij zelf willen.