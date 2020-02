 Leidinggevende is voorstander van zelfsturende teams

Drie op de vijf vinden niet dat medewerkers aan een aantal uren vast moet zitten - 60 procent van de Nederlandse leidinggevenden gelooft in de kracht van zelfsturende teams. Dit blijkt uit onderzoek van Protime, specialist in Workforce Management, onder ruim 1.000 leidinggevenden bij bedrijven met 26 of meer werknemers.



Aansluitend vindt bijna twee derde van de leidinggevenden (62 procent) dat een medewerker niet aan een aantal uren vast hoeft te zitten, zolang hij of zij zijn werk maar af krijgt. Belangrijker vinden ze dat medewerkers bij de cultuur van het bedrijf passen (57 procent).

Lucas Polman, directeur Protime Nederland: "De manier waarop we naar werk kijken verandert voortdurend. Zo wordt de gezondheid van de werknemer steeds belangrijker. Ook is het de taak van de werkgever of leidinggevende de meest kostbare handelswaar van de medewerker, zijn tijd, optimaal tot zijn recht te laten komen. Zowel op het werk als privé. Om dit te realiseren is tijdsregistratie en planning op het werk van essentieel belang, zodoende kan een werkgever tijdig aan de bel trekken als medewerkers bijvoorbeeld in het rood zitten."



Bedrijfscultuur belangrijk

Maar liefst 75 procent van de respondenten vindt dat medewerkers zich moeten aanpassen aan de bedrijfscultuur. Daarentegen geeft slechts 57 procent van de leidinggevenden aan dat zijn of haar bedrijf alleen medewerkers aanneemt die binnen de cultuur passen.