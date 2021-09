 Wat iedereen moet weten over Microlearning

Voordeel van microlearning is dat het een formele tool is die ingezet wordt voor informeel leren - Wat is microlearning? Het is een nieuwe term die door opleiders steeds vaker gebruikt wordt. Maar wat is het eigenlijk? Helma van den Berg, oprichter en microlearning expert bij Let’s Learn! Microlearning Solutions: "Het gaat bij microlearning om korte leereenheden die gericht zijn op een korte of snelle leeractiviteit. Liefst niet langer dan drue minuten, zodat de inhoud van de leeractiviteit makkelijk te onthouden is."



Als je er op gaat letten dan lees je niet alleen de term microlearning, maar lees je ook vaak over learning bytes, mini elearnings, learning snack, essentials of chunks. Is dat hetzelfde? Van den Berg: "Ja, dat zijn synoniemen voor wat ik microlearning noem. De termen worden gebruikt voor korte leermomenten. Denk aan wat je vroeger bij de koffie vroeg aan je collega. Dat is door Corona erg lastig geworden, terwijl we wel behoefte hebben om de antwoorden op onze vragen te krijgen. We willen allemaal weten hoe iets moet en hoe het werkt."

Volgens de gezaghebbende Josh Bersin (Principal ‘Bersin by Deloite’) is leren met chunks dé trend in corporate learning. De ontwikkeling past in de razendsnelle groei van HRD-tools voor bedrijven en opleiders. De opkomst is een logisch gevolg van de groei van dataverkeer via mobile devices en de populariteit van video. Zijn er nog meer redenen voor de populariteit van microlearning te noemen?

"De kracht van microlearning is dat het op het juiste moment beschikbaar is. Dus zonder dat je hoeft te gaan zoeken, maar direct als je het antwoord nodig hebt," aldus Van den Berg. Ze vervolgt: "Dat maakt dat je bij het ontwikkelen al moet nadenken over hoe je de learning beschikbaar stelt. Een slimme oplossing hiervoor is om de content op een centrale plek beschikbaar te maken. De lerende kan dan altijd de content terugvinden."



Waar volg je microlearnings?

Microlearnings zijn vaak via smartphones te volgen. "We maken ook vaak didactische video’s. Die zijn populair, omdat steeds meer mensen de smartphone bij de hand hebben en zo kunnen zien hoe iets werkt of gedaan wordt. We kunnen daardoor snel de kennis eigen maken. Maar, het werken met een smartphone tijdens je werk is niet altijd mogelijk. In die gevallen wordt gewerkt met print zoals posters, flyers of waaiers."

Je kunt microlearning zien als een aanvulling op de traditionele e-learning. Het grote verschil met e-learning is dat het veel korter is en dat het precies afgestemd is op je behoefte als lerende.



De voordelen van microlearning

Voordeel van microlearning is dat het een formele tool is die ingezet wordt voor informeel leren. Informeel leren staat in dit geval voor leren tijdens het werk. Je hoeft daarvoor niet in een klaslokaal te zitten. Je doet het onbewust terwijl je werkt. In de praktijk zie je dat één breed onderwerp als serie (thread) wordt aangeboden.

Per microlearning wordt één leerdoel uitgewerkt volgens de principes van design thinking. Daarbij is de employee journey het uitgangspunt. Bij het maken heb je als doel om de medewerkers snel van de juiste kennis te voorzien. Dat maakt het zoekproces voor de gebruiker ook sneller. Ook zal de medewerker hierdoor sneller de tool nog een keer gebruiken. Als de learning dan ook nog leuk is én er afwisseling is, dan zal de lerende onbewust leren én weer terugkomen bij de leerstof.



Meer weten over microlearnings? Bekijk dan de verschillende voorbeelden van microlearning.