 Jongeren zouden overheidsgeld voornamelijk besteden aan betaalbare woningen

Het milieu, gezond eten en zorg krijgen weinig prioriteit - Als jongeren mogen bepalen waaraan de overheid geld uitgeeft, dan zou het meeste budget besteed worden aan het zorgen dat zij later een betaalbare woning kunnen krijgen. Dat heeft voor veertig procent van de jongeren de hoogste prioriteit, blijkt uit onderzoek van Visma | Raet, uitgevoerd onder 362 jongeren in de leeftijd van vijftien tot en met achttien jaar.



Een andere prioriteit is het milieu: 29 procent wil het meeste geld besteden aan de zorg voor het milieu. Hierbij denkt 26 procent aan investeren in milieuvriendelijke maatregelen, zoals het duurder maken van vlees en vliegreizen, en elektrisch rijden goedkoper maken.



Diversiteit verdient prioriteit

Na het milieu, vindt 29 procent van de jongeren dat er meer geld besteed moet worden aan het goedkoper maken van gezond eten, zoals groente en fruit. Ook vindt één op de vier jongeren dat er budget besteed moet worden aan zorgen dat Nederland een land is waar iedereen gelijke kansen heeft, ongeacht afkomst, gender of geloof.

Op 21 september wordt tijdens Prinsjesdag de Miljoenennota gepresenteerd. Daarin schrijft de regering wat voor 2022 de inkomsten en uitgaven zullen zijn. Bij het opstellen van de Miljoenennota worden jongeren niet betrokken. Iets waar volgens henzelf verandering in moet komen: maar liefst 56 procent vindt dat jongeren betrokken moeten worden bij het bepalen van de Miljoenennota.



Jongeren denken te weten wat Prinsjesdag inhoudt

Waar jongeren willen dat zij betrokken worden bij het bepalen van de Miljoenennota, zegt tegelijkertijd slechts dertig procent geïnteresseerd te zijn in wat er staat in de Miljoenennota. Wat betreft de kennis rondom Prinsjesdag denken de meeste jongeren dat het bij hen wel goed zit. Zo zegt maar liefst 81 procent van de jongeren te weten wat Prinsjesdag inhoudt. Opvallend is dat 35 procent van de jongeren tegelijkertijd denkt dat de besluiten genomen op Prinsjesdag geen invloed hebben op hun huidige of toekomstige salaris. Dit is onjuist: de Miljoenennota heeft effect op het salaris van iedere Nederlander.

Gerard Schiebroek, algemeen directeur bij Visma | Raet: "De plannen die gepresenteerd worden op Prinsjesdag hebben een grote invloed op de maatschappij. Ook jongeren merken daarvan de effecten. Daarom is het belangrijk dat de kennis over de inhoud en consequenties van de miljoenennota bij hen onder de aandacht komen. Om jongeren hierbij te ondersteunen, organiseren wij samen met onze partner JINC op 13 september de Jongeren Miljoenennota-dag. Twintig jongeren komen die dag bij ons op kantoor om van onze kennisexpert Joke van der Velpen te horen waaruit de plannen op Prinsjesdag bestaan, hoe deze plannen gemaakt worden en welke invloed ze hebben. Vervolgens stellen zij met elkaar hun eigen Miljoenennota op om deze op de tweede dinsdag van september (14-9) te overhandigen aan Vera Bergkamp, de voorzitter van de Tweede Kamer. Op deze manier willen we jongeren al op jonge leeftijd betrekken bij Prinsjesdag."



Weinig geld naar zorg en veiligheid

Terugkomend op hoe jongeren het overheidsgeld zouden besteden, blijkt dat de zorgsector relatief weinig prioriteit krijgt. Slechts twintig procent vindt dat er meer geld moet naar het personeel in de zorg, zodat er meer tijd en aandacht is om patiënten te helpen. Nog minder jongeren (vijftien procent) vinden dat er geld moet gaan naar nieuwe behandelingen in het ziekenhuis. Ook veiligheid – het opsporen van criminelen (tien procent) en bescherming tegen hackers (zeven procent) – zou van jongeren niet veel budget ontvangen.