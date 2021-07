 Medewerkers willen zakenreizen hervatten, maar wel onder voorwaarden

Manager wil wel gevaccineerd zijn voor hij op reis gaat - Tijdens de SAP Concur Global Travel Industry Summit heeft SAP Concur de resultaten gepresenteerd van een nieuwe survey die laat zien dat zakenreizigers over de hele wereld – waaronder Nederland – weer op pad willen. Het onderzoeksrapport laat ook zien wat bedrijven doen – en moeten doen – om te zorgen dat hun mensen op een verantwoorde wijze weer op zakenreis kunnen.



In 2020 gaven zakenreizigers aan dat de trip zelf het meest stressvolle onderdeel van een reis was. Hieruit bleek dat ze bezorgd waren over veilig reizen tijdens de pandemie. De surveyresultaten van dit jaar wijzen erop dat het niveau van deze zorgen weer is gedaald tot het niveau van voor de coronapandemie, zowel voor, tijdens als na een reis.

Medewerkers verwachten echter nog steeds dat hun bedrijf er bij een zakenreis alles aan doet om hun gezondheid en veiligheid te garanderen. Na een jaar ‘aan de grond’ te zijn gehouden, zijn medewerkers nu weer klaar om op zakenreis te gaan, maar dan wel op hun eigen voorwaarden. De stappen die ondernemingen de komende twaalf maanden zetten, kunnen het verschil maken tussen succes of falen in het aantrekken en behouden van mensen, in een sterk concurrerende talentenmarkt.



Nederlandse zakenreizigers willen graag weer op pad, zowel om zakelijke als om persoonlijke redenen

Alle ondervraagde Nederlandse medewerkers (100 procent) zijn bereid om de komende 12 maanden weer op zakenreis te gaan, waarbij 65 procent dit zelfs zeer graag wil.

Een meerderheid (65 procent) zegt zelf aan te sturen op een hervatting van het zakenreizen, terwijl slechts ongeveer een derde (35 procent) zegt dat hun bedrijf dit van ze vraagt.

Twee derde van de ondervraagde Nederlandse zakenreizigers maakt zich zorgen dat hun professionele leven (72 procent) eronder zal lijden als ze dit jaar niet vaker op zakenreis gaan. Op professioneel vlak betreffen de belangrijkste zorgen het opbouwen van nieuwe zakelijke relaties (42 procent), minder getekende contracten (31 procent) en een rem op de carrière (33 procent). vijf procent is bezorgd dat ze hun baan kunnen verliezen als ze niet weer (vaker) op zakenreis kunnen gaan. Tot de persoonlijke redenen om weer op zakenreis te gaan, behoren het contact met klanten en collega’s (59 procent), het ontdekken van nieuwe plaatsen (52 procent) en een break van hun dagelijkse leven (27 procent).



Hoewel ze klaar zijn om weer op pad te gaan, hebben Nederlandse zakenreizigers wel een aantal voorwaarden

Nederlanders willen graag volledig gevaccineerd zijn tegen corona voordat ze weer op reis gaan (57 procent). Voor eenzelfde percentage geldt als belangrijkste voorwaarde dat het risico op corona op hun reisbestemming laag is (57 procent).

Ook flexibiliteit blijkt voorwaarde voor het hervatten van zakenreizen. Bijvoorbeeld voor wat betreft vervoer en accommodatie. Dit blijkt voor Nederlanders wel iets minder belangrijk te zijn dan gemiddeld wereldwijd (45 procent NL vs 52 procent wereldwijd).

Een hoge werkdruk en een groot aantal ongebruikte vakantiedagen betekenen ook dat Nederlanders alles willen halen uit een zakenreis. Drie kwart (76 procent) wil in de komende 12 maanden graag nog wat vakantiedagen plakken aan een zakenreis.

Veel Nederlandse zakenreizigers (43 procent) vinden dat zij bij een zakenreis zelf primair verantwoordelijk zijn voor hun veiligheid en gezondheid, gevolgd door hun werkgever (33 procent)

Ruim een op de tien (91 procent) respondenten verwacht dat hun werkgever ze helpt bij het beschermen van hun veiligheid en gezondheid.

Daarvoor vinden veel medewerkers het essentieel dat ze zelf hun accommodatie (44 procent) of vervoersmiddel (43 procent) kunnen kiezen, of de lengte van hun trip kunnen bepalen (28 procent). Ook vinden Nederlandse reizigers (42 procent) het belangrijk dat zij zonder consequenties hun reisplannen kunnen wijzigen.

Tot de nieuwe mogelijkheden die zakenreizigers van hun werkgever na de pandemie verwachten, behoren verder het boeken van rechtstreekse vluchten (51 procent), verblijf in een vier- of vijfsterren hotel (50 procent) en het kiezen van businessclass stoelen (28 procent).

Als werkgevers niet voldoen aan deze verwachtingen, zijn zakenreizigers van plan om actie te ondernemen

Ruim een derde van de ondervraagde Nederlandse zakenreizigers (34 procent) zou vragen om het zakenreizen te bepreken als hun bedrijf geen beleid of maatregelen implementeert om hun gezondheid en veiligheid te beschermen. Bijna een op de vijf (19 procent) zou in dat geval zelfs kijken naar een andere baan.

Dit alles betekent extra druk op business travel managers, die er voor moeten waken dat het bedrijfsbeleid aansluit op de verwachtingen van medewerkers

Wereldwijd verwachten bijna alle travel managers (99 procent) dat hun taken de komende twaalf maanden zwaarder zullen worden dan het voorgaande jaar. Tot de belangrijkste uitdagingen behoren compliance met en communiceren over nieuw en aangepast beleid op het gebied van zakenreizen (60 procent), last-minute wijzigingen of afzeggingen van reizen (53 procent) en gewijzigde regelgeving door de overheid (51 procent).

Alle ondervraagde travel managers (100 procent) verwachten dat hun bedrijf de komende twaalf maanden richtlijnen of beleid rond zakenreizen zal implementeren. Ze verwachten echter niet dat alle aanpassingen ook terug te voeren zijn op de behoeften en eisen van zakenreizigers. .

Download voor meer informatie de Business Traveler en Travel Manager white papers.