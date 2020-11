 Zakenreiziger weet niet welke douaneregels vanaf 1 januari 2021 gelden bij terugkeer uit het VK

Douane zet aandachtpunten voor zakenreizigers op een rij - Vanaf 1 januari 2021 gelden bij terugkeer uit het Verenigd Koninkrijk de douaneregels voor bestemmingen buiten de Europese Unie. Veel zakenreizigers zijn hier nog niet van op de hoogte, blijkt uit een peiling. Hoewel reizen momenteel wordt afgeraden, informeert de Nederlandse Douane reizigers wel over de nieuwe regels die vanaf 1 januari 2021 gelden voor reizen vanuit het VK.



Uit de peiling in opdracht van de Douane blijkt dat een meerderheid van de zakenreizigers (61,3 procent) behoefte heeft aan meer informatie over de regels die vanaf 1 januari 2021 gelden. Daarom zet de Douane vijf aandachtspunten op een rij:



1. Aankopen en relatiegeschenken mogen mee naar huis. Wanneer deze samen duurder zijn dan (omgerekend) € 430, dan betaalt u hier bij terugkomst in Nederland belasting over.

2. U mag 1 liter sterke drank belastingvrij meenemen.

3. Zuivel-, vlees- en de meeste visproducten, zoals cheddar en bacon, mogen niet meer mee. Ook niet als ze vacuüm verpakt zijn.

4. U mag 1 slof sigaretten belastingvrij meenemen.

5. Als u op de heen- of terugreis (omgerekend) € 10.000 of meer aan contact geld meeneemt, dan moet u hier aangifte van doen bij de Douane.



Voor zuivel-, vlees- en de meeste visproducten geldt dat de Douane vraagt afstand te doen van de producten wanneer een douanier deze producten in de koffer aantreft. Het maakt daarbij niet uit of u het product zelf hebt gekocht of dat het een relatiegeschenk is van een zakenpartner.



Zakenreizigers en souvenirs

De overgrote meerderheid (85,8 procent) van de zakenreizigers die de afgelopen 3 jaar het VK bezocht, nam weleens iets leuks of lekkers mee naar huis. Dat blijkt uit de peiling van de Douane. Snoep, koekjes en chocolade (48,1 procent) zijn het populairst, gevolgd door souvenirs zoals sleutelhangers of magneten (46,2 procent) en kleding (38,7 procent). Ook na afloop van de overgangsperiode van Brexit mogen deze producten, onder de bovengenoemde voorwaarden, nog steeds mee terug in de koffer.



Check de regels voor onder meer souvenirs, etenswaren, alcohol, sigaretten en aankopen boven de € 430 op www.wijsopreis.nl of download de Douane Reizen app. Vanaf 1 januari 2021 staan in de app de gewijzigde douaneregels voor het VK.