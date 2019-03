 Nederlandse zakenreiziger reist liever niet naar onveilige landen

Meer dan de helft van de Nederlandse zakenreizigers overweegt om niet te reizen naar landen die zij ‘riskant’ vinden - Demonstraties, natuurrampen, criminaliteit, etc., wie op zakenreis naar het buitenland gaat, kan te maken krijgen met dit soort onverwachte en mogelijk onveilige omstandigheden.



Volgens een nieuw Europees onderzoek door SAP Concur reist daarom ruim de helft (55 procent) van de Nederlandse zakenreizigers liever niet naar landen die zij onveilig vinden. Dit zijn er meer dan in de andere onderzochte Europese landen. Van de ondervraagde Nederlandse zakenreizigers is zestien procent het afgelopen jaar tijdens een zakenreis wel eens in de buurt van een gevaarlijke situatie geweest.

Het onderzoek laat zien dat ondernemingen meer moeten doen om medewerkers in dit soort omstandigheden snel te kunnen helpen. Organisaties die dit nalaten, lopen de kans dat het moeilijker wordt om talent aan te trekken en vast te houden.



Zorgplicht

Deze zorgplicht is belangrijk voor bedrijven die internationaal zakendoen. Op de Reisadvies-site van het ministerie van Buitenlandse Zaken zijn richtlijnen te vinden voor verschillende landen. Voor Frankrijk (de op drie na grootste exportpartner van Nederland) wordt bijvoorbeeld gewaarschuwd voor wegblokkades, demonstraties en criminaliteit op invalswegen bij grote steden en bij stoplichten. Reizigers naar Italië (de op zes na belangrijkste exportpartner) worden gewaarschuwd voor aardbevingen, bosbranden en actieve vulkanen.

De terughoudendheid bij het reizen naar onveilige landen kan onder andere komen omdat één op de vijf Europese reizigers denkt dat hun werkgever ze niet goed kan helpen als dat nodig is. Bijvoorbeeld wanneer ze snel een land willen verlaten of rechtstreeks contact wensen na een incident. In Finland was dit percentage zelfs 33 procent en in Duitsland 27 procent. Nederlandse zakenreizigers zijn wat dit betreft wat minder bezorgd: slechts veertienprocent denkt dat hun werkgever ze in dit soort situaties niet proactief kan helpen. Daarbij gaat het niet alleen om gevaarlijke situaties, maar bijvoorbeeld ook om hulp bij medische omstandigheden of diefstal.



Meer vertrouwen

Werknemers in heel Europa hebben wat dit betreft nu wel meer vertrouwen in hun werkgevers dan vorig jaar, toen SAP Concur een vergelijkbaar onderzoek heeft gehouden. In totaal denkt nu 64 procent van de deelnemers aan het onderzoek, dat hun organisatie haar verantwoordelijkheden op het gebied van risicomanagement serieus neemt. 27 procent geeft hun werkgever op dit gebied een ‘neutrale’ score.

"Organisaties moeten aandacht hebben voor hun zorgplicht. Nog steeds sturen bedrijven hun medewerkers ‘blind’ op reis. Ze weten dan bijvoorbeeld niet altijd waar precies hun mensen zich op een bepaald moment bevinden, wat de actuele situatie in een land is of hoe ze assistentie kunnen bieden als dat nodig is," zegt Patrick Klaver, managing director SAP Concur Benelux. "Het is voor medewerkers op reis belangrijk om te weten dat ze altijd op hun werkgever kunnen rekenen als er iets vervelends gebeurt of wanneer zich een gevaarlijke situatie voordoet. Bijvoorbeeld bij het verlies van een paspoort, een medisch noodgeval of – in een enkel geval – serieuzere incidenten, zoals natuurrampen. Er zijn oplossingen die bedrijven daarin ontzorgen, met helder inzicht, concrete informatie en effectieve stappen."



Enkele uitkomsten:



- Nederlanders zijn voorzichtige zakenreizigers – ruim de helft (55 procent) van de Nederlandse respondenten zou overwegen om niet af te reizen naar ‘riskante’ landen. Dit was het hoogste percentage van alle ondervraagde landen. Zakenreizigers uit Denemarken (50 procent) en Frankrijk (48 procent) eindigden op een tweede en derde plaats.



- Aantal zakenreizigers dat zich in de buurt van een ‘riskante’ situatie bevond – in heel Europa meldde achttien procent van de deelnemers aan het onderzoek dat ze het afgelopen jaar in de buurt van een – in hun ogen – riskante situatie zijn geweest. Bijvoorbeeld een overstroming, een epidemie, rellen, een aardbeving of een terroristische aanslag.



- Zakenreizigers nemen hun (data) privacy serieus – zeventien procent van de Nederlanders, negentien procent van de Britten en twintig procent van de Zweden willen niet dat hun gegevens gedeeld worden met derden, zelfs wanneer daarbij wordt voldaan aan de GDPR-regels en dit gebeurt in het kader van een optimale zorgplicht. De helft (50 procent) van de respondenten zou echter wel hun naam, reisbestemming, geslacht,e-mail en telefoonnummer delen. Gebrek aan actie – in heel Europa werd in zeventien procent van de gevallen weliswaar geluisterd naar de zorgen die zakenreizigers uitten over hun reis, maar werd er uiteindelijk niets aan gedaan. Volgens zes procent werden hun zorgen zelfs volledig genegeerd. Vooral in het Verenigd Koninkrijk (21 procent), Italië (24 procent) en Frankrijk (24 procent) negeerden organisaties de zorgen van hun werknemers. Nederlandse organisaties scoorden iets beter (zestien procent) dan het Europese gemiddelde. In Italië (30 procent) en Frankrijk (29 procent) worden de zorgen van reizigers het meest serieus genomen. Maar hier was ook de kans het grootst

Nuttige informatie – een kwart (25 procent) van de zakenreizigers gaf aan dat hun wekgever ze voorzag van ‘enigszins nuttige’ informatie op het gebied van risicomanagement, 38 procent noemde die informatie ‘nuttig’ en 30 procent ‘zeer nuttig’.dat zakenreizigers deze zorgen daadwerkelijk naar voren brachten.