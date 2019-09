 Vijf tips om tijd te besparen met vliegen

Vlieg zo tijdbewust mogelijk - Werkt u bij een bedrijf dat internationaal opereert? En moet u daarom ook wel eens op reis, om klanten te bezoeken of vestigingen in het buitenland? Als het landen betreffen die Nederland omringen, is het vaak goed te doen met de auto de zakenreis uit te voeren.



Gaat het echter om landen die verder weg liggen, dan is het noodzaak om te vliegen. Vliegen is alleen wel een tijdrovende zaak, en in deze tijd kan weinig tot niet gewerkt worden. Wilt u ook zoveel mogelijk tijd besparen met vliegen? Stefan Janssen van Vliegveld.nl geeft vijf tips.



Een kleinere luchthaven kiezen

Janssen benoemt dat veel mensen bij een luchthaven automatisch aan Schiphol denken. "Schiphol is de grootste en bekendste luchthaven in Nederland. Door de grootte kan op veel verschillende bestemmingen gevolgen worden, maar het heeft ook een nadeel. Voor een vlucht wordt aangeraden om twee tot wel drie uur vooraf aanwezig te zijn. Vliegt u vooral naar Europese bestemmingen? Kijk dan eens naar andere luchthavens in Nederland, zoals Rotterdam of Eindhoven Airport. Hier volstaat het meestal om een tot anderhalf uur voor de vlucht te arriveren."



Vooraf online inchecken

Daarnaast scheelt het volgens Janssen tijd om online vooraf in te checken. "Tot een paar jaar geleden was het vaak alleen mogelijk op de luchthaven zelf in te checken op de dag van vertrek. Tegenwoordig kunt u gelukkig gemakkelijk online of via een app. En vaak al 48 uur voor de vlucht. Door online in te checken hoeft u niet meer extra vroeg op de luchthaven aanwezig te zijn, en kunt u ook nog eens uw eigen stoel vaak uitkiezen."



Alleen met handbagage reizen

Mensen die al langer zakelijk reizen weten het allang: reizen met enkel handbagage scheelt u twee maal tijd. Janssen: "Ten eerste hoeft u niet in de rij te wachten om uw koffer in te checken. Bovendien hoeft u, eenmaal geland, niet bij de bagageband te wachten op uw koffer."



Vooraf visum aanvragen

Vliegt u vaak naar landen buiten de EU? Volgens Janssen is het dan handig om altijd te checken vooraf of er een visum nodig is, en of deze online aangevraagd kan worden. "Binnen de EU hebt u gelukkig geen visum meer nodig. Maar vliegt u naar landen daarbuiten, dan is dat vaak wel het geval. Wilt u nog een keer in de rij staan op een vliegveld voorkomen, regel dan vooraf al uw visumaanvraag."



Vervoer na de vlucht vooraf

Janssen wil tenslotte afsluiten met de tip vooraf al uw vervoer op de luchthaven van bestemming te regelen. "Komt u op een onbekend vliegveld aan, dan kan het best nog even zoeken zijn naar bijvoorbeeld een taxibedrijf of trein. Reist u verder met het openbaar vervoer, probeer dan vooraf al de kaartjes hiervoor online te bestellen. Reist u verder met een taxi, zoek dan uit of het mogelijk is dat de chauffeur u direct na de douane opvangt en op het vliegveld begeleidt naar de uitgang."