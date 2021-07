 Vertrouwen in baanbehoud bereikt hoogtepunt ondanks bewogen jaar op arbeidsmarkt

Favoriete werkgevers van Nederland 2021 bekend - Ondanks dat het vertrouwen in de arbeidsmarkt een deuk heeft opgelopen door de coronacrisis, bereikt het vertrouwen in baanbehoud juist een hoogtepunt: 85 procent van de hoogopgeleiden voelt zich zeker over hun baan dit jaar. Een vertrouwen dat sinds 2013 nog nooit zo hoog was.



Dat blijkt uit het jaarlijkse Intermediair Imago Onderzoek (IIO). Het IIO onderzocht ook de favoriete werkgevers van hoogopgeleiden, dit jaar met winst voor Google.



Honkvast indien vast contract

Ondanks dat het vertrouwen in de arbeidsmarkt wel weer groeit, is de hoogopgeleide beroepsbevolking meer op zoek naar zekerheid dan voorheen. Dat is te zien aan de toegenomen intentie om langer bij de huidige werkgever te blijven en de toegenomen behoefte aan de zekerheid van een vast contract. Bijna de helft (46 procent) van de werkenden geeft aan niet van baan te willen wisselen om zo het vaste contract bij de huidige werkgever niet op te geven (ten opzichte van 38 procent vorig jaar). Maar liefst 71 procent van de hoogopgeleiden in het onderzoek heeft een vast contract.



Hoogopgeleid talent: zoeken naar speld in een hooiberg

Het aandeel werkenden dat actief op zoek is naar ander werk, is gedaald (van zestien procent naar dertien procent). Met name vrouwen zijn minder actief op zoek (negen procent ten opzichte van zestien procent van de mannen). Sharita Boon, Commercieel Directeur bij DPG Recruitment / Intermediair: "We zien dat werkgevers steeds harder hun best moeten doen om schaars talent aan te trekken. Hoogopgeleiden met een vast contract zijn honkvast en geven dit niet zomaar op in deze tijd." Een reden om toch open te staan voor een nieuwe werkgever is als de inhoud van het werk niet leuk of uitdagend is of als doorgroeimogelijkheden ontbreken. Vrouwen geven vaker dan mannen aan dat ze willen vertrekken omdat ze geen goede werk-privébalans ondervinden. "Het is belangrijk hier aandacht aan te besteden als u een inclusieve organisatie wil. Uit ons onderzoek blijkt namelijk ook dat maar liefst 63 procent het belangrijk vindt dat diversiteit en inclusiviteit hoog op de agenda staat, zeker de jongere doelgroepen hechten hier veel waarde aan," aldus Boon.



Top vijf redenen om bij de huidige werkgever te blijven

Inhoud van werk is leuk/uitdagend Prettige collega’s Goede werk-privébalans Vast contract, dat wil ik niet opgeven Tevreden met mijn inkomen

Duurzaamheid is belangrijk, maar we willen het niet merken op ons salarisstrookje

Als hoogopgeleiden toch op zoek gaan naar een andere baan, zeggen zij duurzaamheid wel degelijk een belangrijk aspect te vinden: bijna driekwart (73 procent) verkiest een bedrijf dat duurzaamheid belangrijker vindt dan winst, boven een bedrijf dat dit andersom doet (27 procent). Maar hoe belangrijk is het nu écht? 61 procent van de werkenden gaat toch liever voor een bedrijf dat géén aandacht schenkt aan duurzaamheid, maar een hoger salaris biedt. Ditzelfde geldt voor een vast contract: 69 procent kiest eerder voor een vast contract bij een bedrijf dat niet bezig is met duurzaamheid, dan voor een tijdelijk contract bij een bedrijf dat duurzaamheid wel hoog op de agenda heeft. Boon: "Ook hier zien we verschil tussen mannen en vrouwen; vrouwen zouden eerder kiezen voor een organisatie die duurzaamheid hoog op de agenda heeft staan dan mannen (93 procent vs. 82 procent). Echter, ook vrouwen verkiezen een vast contract of een hoger salaris boven duurzaamheid."



Google Favoriete Werkgever 2021, ziekenhuizen scoren hoger

Voor het Intermediair Imago Onderzoek 2021 zijn 4.501 hoogopgeleiden ondervraagd. Onder andere naar het arbeidsmarktimago van organisaties, hun persoonlijke ambities, verwachtingen en wensen én waar ze het liefst willen werken. Zij noemen spontaan maximaal drie werkgevers waar ze het liefst zouden willen werken. Google is dit jaar benoemd tot Favoriete Werkgever van 2021. Vorig jaar stond de techgigant op nummer drie. Van de non-profitorganisaties gaat de Politie met de winst naar huis. Nieuwkomers in de top-tiendit jaar zijn ASML, Bol.com en Microsoft. Verder komen in de Top 100 opvallend vaak ziekenhuizen terug, waarvan de hoogst genoteerden het Amsterdam UMC (#31) en het UMC Utrecht (#43) zijn. Beide zijn ten minste 20 plaatsen gestegen in de ranking.