 'Zorgsector heeft geen personeelstekort, maar arbeidsmarktcommunicatieprobleem

Een meer professionele aanpak van recruitment kan in de zorgsector nog veel verschil maken - Ruim 230.000 Nederlanders zouden graag in de zorg werken en zijn daarvoor ook gekwalificeerd. Ze worden echter nooit benaderd, bereikt of gevonden door werkgevers in de branche.



Dat blijkt uit de eerste resultaten van nieuw onderzoek van Intelligence Group, dat werd gepresenteerd tijdens het Werf& Selectie Jaarcongres. "De zorg heeft geen personeelstekort, maar een arbeidsmarktcommunicatieprobleem," concludeert onderzoeker Geert-Jan Waasdorp. "De tekorten in de branche worden sterk overdreven. We zien zelfs dat er nog steeds zorgwerkgevers zijn die hun werving moeten staken omdat ze te veel aanbod hebben."



Zeer schaarse doelgroep

De totale zorgsector kende afgelopen jaar zo’n 106.000 vacatures. Tegelijkertijd waren er zo’n 34.300 actieve baanzoekers. Daardoor kan de doelgroep als ‘zeer schaars’ worden beschouwd. Maar tegelijk is er nog veel direct potentieel voor werkgevers in de branche, blijkt uit het onderzoek.

Zo zegt 68 procent van de mensen die momenteel al in de zorg werken dat ze afgelopen jaar ‘nooit’ benaderd zijn voor een andere baan. En dat terwijl 32 procent van de hele doelgroep zegt daar wel voor open te staan, terwijl ze nu niet benaderd worden. Dit komt overeen met zo’n 167.000 personen, die dus gekwalificeerd én benaderbaar zijn.



Overstap gewenst

Daarnaast zeggen 204.000 mensen die nu niet in de zorg werken dat ze best een overstap naar de sector willen maken. Van hen heeft zelfs al 22 procent een zorg gerelateerde opleiding voltooid. Van de huidige werklozen die zeggen aan de slag te willen in de zorg, heeft zelfs 69 procent een opleiding achter de rug die aan de zorg is gerelateerd. Daarnaast zijn er ook nog eens zo’n 10.200 ZZP’ers die momenteel (willen) werken in de zorg, en aangeven best terug in loondienst te willen.



Professionele aanpak

Al met al een groep van zo’n 230.000 Nederlanders die nu al een zorg gerelateerde opleiding achter de rug heeft, maar nu niet wordt benaderd, bereikt of gevonden. En dat is dan zelfs nog buiten de groep gerekend, die geen zorgopleiding op zak heeft, maar toch aangeeft best in de sector te willen werken.

"Een meer professionele aanpak van recruitment kan in de zorgsector nog veel verschil maken," aldus Waasdorp. "Sommige geschikte kandidaten worden nooit benaderd door werkgevers. Andere kandidaten wordt het bijna onmogelijk gemaakt om te solliciteren. Goede arbeidsmarktcommunicatie en een goede behandeling van geïnteresseerde kandidaten kunnen werkgevers zeker helpen hun tekorten te lijf te gaan."