 Kwart bedrijven ervaart personeelstekort

Vooral ondernemingen in de zakelijke dienstverlening kampen met personeelstekort - Nog steeds ervaart een kwart van de bedrijven belemmeringen bij het uitoefenen van de bedrijfsactiviteiten door een tekort aan arbeidskrachten.



Aan het begin van het derde kwartaal van 2019 maken ondernemers in de zakelijke dienstverlening hier het meest melding van. Het ondernemersvertrouwen, de stemmingsindicator van ondernemend Nederland, is licht gedaald naar 10,6. Ondanks deze daling is het sentiment onder ondernemers positief. Dit melden het CBS, KVK, het Economisch Instituut voor de Bouw, MKB-Nederland en VNO-NCW op basis van de Conjunctuurenquête Nederland.



Tekort aan arbeidskrachten

Sinds medio 2018 meldt ongeveer een kwart van het niet-financiële bedrijfsleven in de conjunctuurenquête een tekort aan arbeidskrachten. Aan het begin van het derde kwartaal van 2019 is het aantal bedrijven dat hiervan belemmeringen ondervindt bij het uitoefenen van de bedrijfsactiviteiten niet verminderd. Desondanks verwacht per saldo twaalf procent van de ondernemers hun personeelsbestand in het derde kwartaal te kunnen uitbreiden. Dit percentage ligt lager dan vorig jaar in hetzelfde kwartaal, toen per saldo achttien procent van de ondernemers een toename van de personeelssterkte verwachtte.



Personeelstekort het grootst in zakelijke dienstverlening

Bij 35 procent van de ondernemers in de zakelijke dienstverlening is er een tekort aan arbeidskrachten. In de bedrijfstak vervoer en opslag ervaart 32 procent van de ondernemers een tekort. Ook in de informatie en communicatie, horeca en bouwnijverheid is het percentage bedrijven dat hierdoor wordt belemmerd bovengemiddeld. In de delfstoffenwinning meldt echter slechts vijf procent van de bedrijven belemmeringen door een personeelstekort.



Ondernemers nog steeds positief

Het ondernemersvertrouwen komt aan het begin van het derde kwartaal uit op 10,6 en is daarmee 1,4 punt lager dan in het tweede kwartaal. Ondanks deze daling is het sentiment onder ondernemers onveranderd positief: de stemmingsindicator ligt ruimschoots boven het gemiddelde sinds de start van de meting in 2008 (2,0). Sinds 2014 hebben de positief gestemde ondernemers onafgebroken de overhand.



Ondernemers informatie en communicatie meest positief

Het vertrouwen onder ondernemers is het hoogst onder bedrijven in de bedrijfstak informatie en communicatie. Het ondernemersvertrouwen steeg fors van 17,9 in het tweede kwartaal naar 25,0 in het derde kwartaal. In de voorgaande elf kwartalen waren ondernemers in de bouw onafgebroken het meest positief gestemd. In het derde kwartaal van 2019 is dit echter gedaald naar 20,6. In de autohandel en -reparatie is het vertrouwen voor het derde kwartaal op rij negatief. In het derde kwartaal komt het vertrouwen uit op -12,7, een verdere verslechtering ten opzichte van het voorgaande kwartaal (-5,3).