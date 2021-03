  Werknemers hebben weinig vertrouwen in vinden van nieuwe baan

Groot deel volgt niet regelmatig een training - Er is vanuit het werkveld veel vraag naar goed getrainde werknemers. Toch heeft 64,4 procent van de werknemers weinig vertrouwen in het vinden van een nieuwe baan. Het is steeds belangrijker geworden altijd te blijven leren, maar uit een onderzoek van SD Worx in Nederland, België, Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk blijkt dat 30 procent van de Nederlandse werknemers niet regelmatig trainingen volgt om zichzelf te ontwikkelen.



Deze ontwikkeling is echter bepalend voor de volgende stappen die werknemers willen zetten in hun loopbaan.

In omringende landen als Duitsland (33,6 procent), België (29,9 procent) en het Verenigd Koninkrijk (27,8 procent) geeft ook een op de dire werknemers aan dat ze niet regelmatig trainingen volgen. In Frankrijk ligt dit cijfer met (20,5 procent) een stuk lager dan het gemiddelde. Opvallend is dat bijna de helft van alle Nederlandse werknemers (47,2 procent) aangeeft nooit het gesprek met hun HR-manager aan te gaan over het volgen van trainingen. Volgens Mark Bloem, Directeur bij SD Worx Nederland, is het cruciaal om je medewerkers de stimuleren om zich bij te scholen, zodat zij zich kunnen blijven ontplooien. Bovendien heeft deze scholing een positief effect op de betrokkenheid van je medewerkers.



Ongeveer de helft kiest zelf de trainingen uit

Uit het onderzoek bleek ook dat een groot deel van de Nederlandse werknemers (61,7 procent) inspraak heeft in het kiezen van de te volgen training. Op Europees niveau zegt gemiddeld 53,4 procent betrokken te worden bij het maken van deze keuzes. Dit betekent echter ook dat bijna de helft van hen niet het gevoel heeft betrokken te worden bij de beslissing aan welke trainingen mag worden deelgenomen. In Frankrijk (51,5 procent) en het Verenigd Koninkrijk (50,1 procent) zegt meer dan de helft van de werknemers dat zij geen vorm mogen geven aan hun eigen ontwikkeling. In België (46,4 procent) en Duitsland (45,9 procent) lag dit cijfer net onder de helft. In Nederland mogen bijna vier op de tien werknemers (38,3 procent) dus niet meebeslissen over welke trainingen zij willen volgen.

Deze cijfers staan haaks op de inspanningen die werknemers willen leveren om zich te blijven ontwikkelen. "Er zijn nog steeds veel werknemers die zich niet blijven ontwikkelen binnen hun vakgebied. Werkgevers moeten hier rekening mee houden en hun werknemers mogelijkheden bieden om stappen te zetten in hun ontwikkeling," aldus Mark Bloem.



De meeste bedrijven zetten zich in voor scholing

Gelukkig besteedt het merendeel van de werkgevers al aandacht aan het stimuleren van trainingen. Drie op de vier MKB-bedrijven hebben scholingsprojecten lopen voor hun werknemers of zijn van plan dat te gaan doen. In middelgrote en grote bedrijven met meer dan 250 werknemers zet 90 procent zich in voor trainingstrajecten. Het blijkt echter dat werknemers dit vaak als onvoldoende beschouwen. Veel bedrijven kunnen op dit vlak nog stappen zetten.

De meerderheid van de Europese bedrijven maakt nog geen gebruik van een talentmanagementsysteem om leerprojecten digitaal te beheren en te bevorderen. Dit geldt vooral voor het MKB; slechts 14,5 procent blijkt hier toegang toe te hebben. "Door medewerkers de vaardigheden die ze opdoen intern en extern met elkaar te laten delen en door als leidinggevende het goede voorbeeld te geven en ruimte te creëren voor discussie en kennisdeling, kun je een leercultuur op de werkvloer introduceren", vertelt Mark Bloem. "86,4 procent van de Nederlandse werknemers vindt het belangrijk dat hun manager een mentorrol op zich neemt en ondersteuning biedt als het gaat om persoonlijke ontwikkeling. Geef feedback en leer werknemers feedback te geven en te ontvangen. Dit zal ook de betrokkenheid van werknemers verhogen. Een goed talentmanagementsysteem kan hierbij een ondersteunende rol spelen, omdat het niet alleen de vaardigheden van een team naar boven haalt, maar werknemers ook een inzicht geeft op welke vlakken en met welke trainingen zij zich verder kunnen ontwikkelen. Op die manier kunnen zij stappen blijven zetten in hun loopbaan."