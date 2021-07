Nieuw onderzoek van LinkedIn laat de veerkracht en het optimisme zien van de beroepsbevolking - In lijn met het vlotte herstel van de economie na de coronacrisis hebben werknemers ook weer volop vertrouwen in de arbeidsmarkt en in hun eigen carrière, zo blijkt uit onderzoek* van LinkedIn. 87 procent geeft aan niet te denken dat hun carrièrekansen verslechterd zijn door de coronacrisis en 85 procent heeft vertrouwen in de huidige arbeidsmarkt.



In het onderzoek werden ruim 1.000 werkende Nederlanders bevraagd naar hun visie op hun carrière en het vertrouwen om deze te ontwikkelen. Bijna 9 op de 10 ondervraagden (87 procent) is actief bezig met het maken van een stap, of dat nou via een nieuwe baan is of door bij een huidige werkgever door te groeien.

Werknemers lijken zich niet langer te laten weerhouden door de coronacrisis en de mogelijke nasleep daarvan. 72 procent geeft namelijk aan dat ze zich niet gehinderd voelen door de coronacrisis om een carrièremove te maken op de huidige arbeidsmarkt. Om die stap te kunnen maken, geeft meer dan de helft (51 procent) aan passende cursussen of opleidingen nodig te hebben. Ook werkervaring (43 procent) en een stabiele werk/privé-balans (42 procent) worden nodig geacht bij het verder ontwikkelen van een carrière.



Personeel behouden en het belang van vaardigheden

Voor bedrijven betekent dit dat het aantrekken en behouden van personeel prioriteit blijft in een toch al krappe arbeidsmarkt. In het onderzoek werden ook HR-professionals gevraagd naar de impact van de coronacrisis op medewerkers en hun ontwikkeling. Driekwart (75 procent) zegt te focussen op behouden van huidig personeel, waarbij 59 procent aangeeft dat het door de pandemie nog belangrijker is geworden om werknemers carrièreperspectief te bieden binnen het bedrijf. Dat is maar goed ook, want 40 procent van de ondervraagde professionals heeft er vertrouwen in die stap te kunnen maken bij hun huidige werkgever. Een logisch gevolg daarvan is dat bijna tweederde (63 procent) van de HR-professionals zegt zich meer te richten op het om- of bijscholen van medewerkers.

Director Talent Solution LinkedIn Benelux Arno Nienhuis licht toe: "De coronacrisis heeft het vertrouwen van professionals in de arbeidsmarkt doen wankelen. Dat dat vertrouwen nu in grote mate terugkomt, biedt toekomstperspectief voor de vele professionals die hun carrière willen ontwikkelen, maar ook voor bedrijven die op zoek zijn naar talent. Dat de professionals daarbij vooral behoefte hebben aan cursussen en opleiding, past bij de trend waarbij het hebben of ontwikkelen van de juiste vaardigheden steeds belangrijker is geworden. Dat geldt niet alleen voor werknemers, ook bedrijven focussen zich steeds meer op het aannemen van talent met de juiste vaardigheden, in plaats van zich alleen te richten op werkervaring. Professionals helpen we onder andere via het LinkedIn Learning-platform, waarbij we samen met Microsoft bijna 1.000 uur aan LinkedIn-cursussen gratis beschikbaar stellen aan onze leden. Dit om hen te helpen de vaardigheden die veel gevraagd worden door werkgevers onder de knie te krijgen."



*Het onderzoek werd in mei 2021 in opdracht van LinkedIn Nederland representatief uitgevoerd door Kien Onderzoek onder 1.000 Nederlanders van 18 tot en met 49 jaar oud, werkend in loondienst.