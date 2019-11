 Netwerk belangrijkste manier om nieuwe baan te vinden

Via welk kanaal vindt u uw nieuwe baan? - Het eigen netwerk is nog steeds de meest effectieve manier om een nieuwe baan te vinden. Een vijfde van de Nederlanders die dit jaar van baan wisselde, vond in het afgelopen jaar via bekenden werk.





21 procent van de Nederlanders die van baan wisselden vond in 2019 een baan via hun eigen netwerk. Dit is twee procent minder dan vorig jaar, blijkt uit onderzoek van Intelligence Group dat jaarlijks onder zo’n 15.000 respondenten wordt gehouden. Van de respondenten wisselde meer dan een op de vier van baan, waarvan elf procent intern en vijftien procent bij een andere werkgever. Aan de 2.476 personen die de laatste twaalf maanden bij een nieuwe werkgever aan de slag zijn gegaan, werd gevraagd via welk kanaal ze bij de nieuwe baan terecht zijn gekomen.



Vacaturesites steeds effectiever om baan te vinden

Vacaturesites zijn steeds effectiever om een baan te vinden. In 2019 vond bijna een op de vijf Nederlanders via een vacaturesite een nieuwe baan. Dit is meer dan een jaar eerder, toen kwam zestien procent van de Nederlandse beroepsbevolking via een vacaturesite aan een baan. "Traditioneel en nog steeds zien we dat het eigen netwerk het meest effectieve en succesvolle kanaal is om een baan te vinden. In periodes dat werknemers minder keus hebben in vacatures, zetten zij zelf meer actief in op het eigen netwerk. In de huidige markt met veel vacatures, zien we een transitie van netwerk naar de inzet van vacaturesites," aldus Gijs de Haas van Dorsser.



Uitzendbureaus verliezen aan effectiviteit

Uitzendbureaus zijn daarentegen minder effectief om een baan te vinden. Een kleiner aantal werkzoekenden in 2019 dan 2018 vond via deze manier nieuw werk: respectievelijk negen procent en tien procent. Uitzendbureaus spelen een belangrijke rol bij het vinden van een baan voor praktisch- en middelbaar opgeleiden. Zij vinden vaker via het uitzendbureau een baan dan hoger opgeleiden. Veertien procent van de vmbo’ers zegt via het uitzendbureau aan een baan te zijn gekomen, ten opzichte van zes procent van de wo’ers.



Sollicitatie apps vaker gebruikt

Het gebruik van sollicitatie apps staat nog in de kinderschoenen, maar neemt toe in effectiviteit. Steeds meer mensen vonden via zo’n app een baan. In 2017 was dit nog maar een procent en dit steeg in 2018 naar twee procent en in 2019 naar drie procent. Uit recent onderzoek van Appcast bleek dat al bijna de helft van de sollicitaties via de mobiel gaat. Bij deze apps kun je denken aan apps van Indeed, LinkedIn maar ook van uitzendbureaus zoals bijvoorbeeld Tempo-Team.



Campus recruitment in top-drie van effectieve manieren op academische studenten te werven

Voor starters is hun school of de universiteit een goede manier om een baan te vinden. Zes procent van de starters vond in het afgelopen jaar via een onderwijsinstelling werk. Het meest succesvol zijn wo’ers, maar liefst twaalf procent vond via de universiteit een baan. Hiermee staat deze manier voor hen in de top drie, na het netwerk en vacaturesites.