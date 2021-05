 IT is vertragende factor bij 44 procent van de organisaties

Drie op de vijf C-level executives rekent volledig op jong talent voor frisse bedrijfsideeën - Ruim twee op de vijf (44 procent) C-level executives geeft aan dat IT een vertragende factor is binnen hun organisatie, terwijl ze nu juist snel willen en moeten inspelen op de ontwikkelingen in de markt. Dit blijkt uit onderzoek van Telindus onder 153 C-level executives. Zo geeft 48 procent aan dat verouderde automatisering en legacy-systemen groei en innovatie in de weg staan.



Dit is volgens de helft van de respondenten te wijten aan het feit dat er te veel tijd wordt besteed aan dagelijks terugkerende werkzaamheden. Waar IT juist nu de opdracht heeft om business innovatie mogelijk te maken, blijft het vooral steken op de waan van de dag.



IT-fundament niet op orde

De wens om door te groeien naar een flexibele en wendbare organisatie die snel kan inspringen op nieuwe kansen en veranderende marktomstandigheden is bij veel organisaties evident. Het onderzoek wijst echter uit dat het overgrote deel nog niet in staat is om te innoveren omdat zij menen dat het IT-fundament niet op orde is. Zij zijn van mening (53 procent) dat de organisatie eerst dit fundament op orde moet brengen, voordat er verder gekeken kan worden naar innovatie en disruptieve technologie. Deze gedachtegang is een misvatting: het fundament moet eruit. Het is niet slim om te blijven hangen in een legacy-omgeving, zegt ook één op de drie respondenten. Zij begrijpen dat u direct moet profiteren van opkomende technologieën. Hoe langer u wacht hoe lastiger het wordt om trends bij te houden.



Broedplaats voor jong talent

Buiten het feit dat het bijhouden van trends en nieuwe ontwikkelingen bijdraagt aan een moderner IT-fundament, vergroot het ook de kans dat jong talent ervoor kiest zich te binden aan uw organisatie. De meerderheid van de ondervraagden pleit dan ook voor jong talent: drie op de vijf rekent volledig op frisse bedrijfsideeën uit de koker van deze generatie. Alhoewel niet alle ondervraagden een hoge pet op hebben van hun IT-afdelingen, vinden zij wel dat hun organisatie volstaat als broedplaats voor nieuw talent. Ook raadt driekwart zijn eigen organisatie aan bij deze groep die zich verder wil ontwikkelen en vindt 76 procent dat zij voldoende innovatieve plannen en tools te bieden hebben.

Joost van Wieringen, Manager Strategie & Innovatie bij Telindus: "Als organisatie weet je dat innoveren een must is om onderscheidend te blijven. Maar ook om de dienstverlening in lijn te brengen en te houden met de verwachtingen van onder andere de klant en het binnenhalen en behouden van nieuw talent. Uit het onderzoek kunnen we concluderen dat het merendeel van de ondervraagde organisaties veel last heeft van een verouderde IT-omgeving die innovatie in de weg staat. Mijn advies is: wacht niet langer en neem afscheid van het IT-fundament dat u verhindert om in te spelen op de business van morgen. Zeker nu we leven in een tijd waarin onzekerheid over de toekomst groot is. Juist dan moet u als organisatie kunnen richten op de core dienstverlening en kunnen vertrouwen op een degelijk en veilig IT fundament. Om zo vervolgens wendbaar en flexibel in te kunnen spelen op de behoefte van uw klant, client of de burger."



