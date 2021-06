 De gevaren van het lekken van persoonlijke gegevens en wat u ertegen kunt doen

Helft Nederlanders maakt zich zorgen dat persoonlijke fotoís openbaar worden - Uit nieuw onderzoek van NordVPN blijkt dat Nederlanders zich het meest zorgen maken dat hun financiële transacties (68 procent), persoonlijke foto's (46 procent) en online gesprekken (30 procent) openbaar worden gemaakt. Daarnaast is bijna een derde (27 procent) bang dat hun browsegeschiedenis en gedeelde bestanden en links (25 procent) openbaar worden gemaakt.



"Persoonlijke data is belangrijke informatie waar niemand zonder toestemming aan mag komen. Het bevat details over iemands religieuze overtuigingen, politieke opvattingen, genetische of gezondheidsgegevens, ras of etnische afkomst, biometrische gegevens, enzovoort. Als dergelijke informatie gelekt wordt, kan het voor slechte doeleinden worden gebruikt en tot financiële schade of reputatieschade leiden als het in de verkeerde handen valt," zegt Daniel Markuson, een expert op het gebied van digitale privacy bij NordVPN.



Wie kan misbruik van uw persoonlijke gegevens maken?

Cyberstalkers kunnen persoonlijke informatie gebruiken om iemand te volgen of zelfs fysiek aan te vallen. Andere kwaadwillenden hebben puur pragmatische redenen voor het misbruiken van u gegevens, zoals het plunderen van uw bankrekening, het stelen van uw online identiteit of misschien gewoon omdat ze u willen spammen.

"Het zijn niet alleen cybercriminelen die in uw gegevens geïnteresseerd zijn. Social media, ISP's, organisaties van derden, websites en overheidsinstellingen verzamelen regelmatig persoonlijke gegevens en surfgedrag van gebruikers voor marketingdoeleinden. Ze gebruiken vaak cookies om u digitale voetafdruk bij te houden," voegt Markuson toe.



Hoe kunt u voorkomen dat persoonlijke gegevens openbaar gemaakt worden?

Markuson raadt de volgende stappen aan om uw online privacy beter te beschermen:

Gebruik sterke wachtwoorden . U kunt NordPass gebruiken om complexe wachtwoorden te genereren en op te slaan;

. U kunt NordPass gebruiken om complexe wachtwoorden te genereren en op te slaan; Versleutel uw bestanden . Zelfs als een hacker u bestanden steelt, kan hij ze niet lezen omdat ze versleuteld zijn;

. Zelfs als een hacker u bestanden steelt, kan hij ze niet lezen omdat ze versleuteld zijn; Gebruik uw gezonde verstand online . Klik niet op verdachte links of advertenties en open geen verdachte berichten of onbetrouwbare websites. Geef ook nooit persoonlijke gegevens aan personen die u niet kent;

. Klik niet op verdachte links of advertenties en open geen verdachte berichten of onbetrouwbare websites. Geef ook nooit persoonlijke gegevens aan personen die u niet kent; Maak uw social media-accounts privé . Scherm uw social media af en maak accounts alleen zichtbaar voor mensen die u kent en vertrouwt;

. Scherm uw social media af en maak accounts alleen zichtbaar voor mensen die u kent en vertrouwt; Deel geen persoonlijke informatie waarmee u geïdentificeerd kan worden . Houd details zoals telefoonnummer of huisadres privé;

. Houd details zoals telefoonnummer of huisadres privé; Gebruik een VPN. Een VPN versleutelt u verkeer zodat niemand kan zien wat u online doet. Het gebruik van een VPN is essentieel als u openbare wifi gebruikt of gevoelige bestanden via het internet deelt;