 Een op drie werkenden onvoorzichtig met privacygevoelige informatie

41 procent heeft onvoldoende kennis van AVG-wetgeving - Maar liefst 34 procent van de werkende Nederlanders deelt weleens privégegevens met derden. Dit blijkt uit onderzoek van VPNdiensten.nl onder 1.027 Nederlanders werkzaam in loondienst, uitgevoerd door Panelwizard. Een mogelijke verklaring hiervoor is gebrek aan relevante kennis.



Zo zeggen vier op de tien ondervraagden dat zij te weinig van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) afweten. Opvallend genoeg gaan vooral hoogopgeleiden onveilig om met privacygevoelige informatie. Zo deelt maar liefst 42 procent van hen weleens privégegevens met personen of bedrijven voor wie die niet zijn bedoeld. Onder praktisch geschoolden maakt slechts negentien procent zich hieraan schuldig. "Elke organisatie heeft te maken met privacygevoelige gegevens," zegt Abel Baas van VPNdiensten.nl. "Werknemers moeten de veiligheid hiervan waarborgen, maar ik snap dat het lastig is om daar constant scherp op te zijn. Daarbij is het niet altijd duidelijk welke informatie ze wel en niet mogen delen. Als werkgever is het daarom belangrijk om duidelijke richtlijnen op te stellen, omdat het niet naleven van de AVG grote gevolgen kan hebben."



AVG-proof

Mogelijk doordat werkende Nederlanders zelf losus met de regels omspringen, stelt maar liefst een kwart van hen dat hun bedrijf op dit moment niet AVG-proof is. Opvallend genoeg zijn respondenten jonger dan dertig jaar (dertig procent) hierin kritischer dan vijftigplussers (twintig procent). Dit lijkt van invloed te zijn op de mate waarin Nederlanders hun werkgever vertrouwen. Zo denkt maar liefst veertien procent van alle ondervraagden dat hun gegevens niet veilig zijn bij de organisatie waarvoor zij werken. Baas: "Ondanks dat de AVG al drie jaar van kracht is, valt er op dit gebied voor veel Nederlandse organisaties nog een hoop te leren. Voor een juiste naleving van de wetgeving is het belangrijk dat het bedrijfsleven het goede voorbeeld geeft. Als een organisatie geen garantie kan bieden voor de veilige afhandeling van persoonsgegevens en andere privacygevoelige informatie, dan kan zij dat al helemaal niet van haar medewerkers verwachten."



Opslaan

Niet alleen het delen van persoonlijke informatie zorgt voor problemen, ook het opslaan ervan gaat geregeld mis. Uit het onderzoek blijkt namelijk dat 27 procent van de respondenten gevoelige gegevens niet altijd opslaat in een beveiligde omgeving. Een opfriscursus kan hierbij helpen. Zo zeggen maar liefst drie op de tien ondervraagden dat zij graag meer voorlichting willen op het gebied van privacy. Baas: "Het is vaak erg omslachtig of ingewikkeld om alles volgens de regels te doen. Zeker wanneer werknemers onvoldoende kennis hebben, zijn zij zo uren kwijt aan het verdiepen in de wetgeving. Om ongewenste situaties te voorkomen, biedt een passende cursus voor de werknemers én werkgevers zeker uitkomst. Dit kost misschien wat, maar u voorkomt er wel flinke boetes mee."