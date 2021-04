 Hybride werken: zijn we er wel klaar voor?

Flexibel werken is een blijvertje - De manier waarop we werken is door het afgelopen jaar voorgoed veranderd. De uitbraak van het coronavirus heeft impact op iedere persoon en elke organisatie op aarde. Nu de vaccinatietrajecten in een groot deel van de landen van start zijn gegaan, staan we aan de vooravond van een nieuwe verandering in onze manier van werken: het hybride werken.



De 2021 Work Trend Index, een onderzoek van Microsoft, bevestigt namelijk dat flexibel werken een blijvertje is. Het hybride werken is een gecombineerd model waarin sommige medewerkers terugkeren naar kantoor en andere vanuit huis of een andere locatie naar keuze werken. Als de coronapandemie namelijk iéts heeft aangetoond, is het dat flexibel werken voor de meeste organisaties geen bedreiging vormt voor de dagelijkse gang van zaken. Echter, de verschuiving naar hybride werken brengt opnieuw uitdagingen met zich mee.



Flexibel blijven werken

Uit het onderzoek van Microsoft blijkt dat 67 procent van de ondervraagde medewerkers in Nederland flexibel wil kunnen blijven thuiswerken (tegenover 73 procent wereldwijd). Echter, 67 procent vindt het ook belangrijk om naar kantoor te kunnen gaan wanneer zij daar behoefte aan hebben, bijvoorbeeld om collega’s eens in de zoveel tijd ook face-to-face te ontmoeten. Met het oog op die bevindingen is het belangrijk dat (thuis)kantoren beter worden ingericht op flexibel werken, bijvoorbeeld met behulp van de juiste laptop en toetsenbord Gelukkig worden dit soort aanpassingen al overwogen door circa 67 procent van de besluitvormers binnen organisaties.



Niet de juiste middelen

Misschien nog wel een belangrijkere bevinding uit het onderzoek is dat 42 procent van de medewerkers een jaar na de uitbraak van de pandemie thuis nog altijd niet over de juiste kantoormiddelen beschikt, zoals een veelzijdige, snelle laptop en een goede headset of andere ergonomische accessoires. Organisaties moeten dit probleem niet onderschatten aangezien technische issues ervoor kunnen zorgen dat medewerkers hun werk niet goed kunnen doen. Bovendien leiden issues met een haperende laptop of andere slecht werkende apparatuur tot onnodige frustraties en stress. Als medewerkers, naast met de juiste tools, ook geholpen worden met een ergonomisch verantwoorde inrichting voor hun thuiskantoor, verlaagt u daarnaast de kans op lichamelijke klachten en verzuim.



Meer betrokken

De verschuiving naar het thuiswerken zorgde ervoor dat veel medewerkers zich meer betrokken voelden bij het bedrijf, doordat iedereen in dezelfde ‘virtuele’ kamer moest werken. Het hybride werken brengt daar verandering in. Om de uitdagingen rondom deze nieuwe trend het hoofd te bieden, moeten bedrijven aan twee zaken voldoen. Zo moeten ze ervoor zorgen dat medewerkers de flexibiliteit krijgen om te werken waar en wanneer zij willen. Daarnaast moeten ze regelen dat iedereen de middelen heeft om vanaf elke gewenste locatie zijn of haar werk zo goed mogelijk kan doen.



Hybride werken is niet de enige trend die de toekomst van het werk gaat beïnvloeden: er zijn nog zes andere factoren. Die trends, en hoe bedrijven erop kunnen inspelen, vindt u in het rapport ‘2021 Work Trend Index’.