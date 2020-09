 Kwart hoogopgeleiden zoekt andere baan vanwege leidinggevende

Favoriete werkgevers van Nederland 2020 bekend - Meer dan een kwart van de hoogopgeleiden die actief op zoek zijn naar ander werk, doen dat vanwege hun leidinggevende. Ook is het vertrouwen in baanzekerheid onder hoogopgeleiden opnieuw gedaald. In 2018 dacht 82 procent van de hoogopgeleiden hun baan niet te verliezen, dit jaar is dat nog 72 procent.



Vooral vrouwen zijn minder zeker over hun contract, zo blijkt uit het jaarlijkse Intermediair Imago Onderzoek. Het onderzoek is uitgevoerd tussen 28 februari en 5 april 2020 onder ruim 4.883 hoogopgeleide (HBO en WO) Nederlanders.

Van de hoogopgeleiden die actief op zoek zijn naar ander werk, doet 27 procent dat omdat ze het niet goed kunnen vinden met hun leidinggevende of het management. Dat is bij mannen 50 procent vaker het geval dan bij vrouwen. Sharita Boon, Commercieel Directeur bij DPG Recruitment: "Goed contact met een leidinggevende is crucialer geworden en bepaalt mede de mate waarin mensen van baan willen wisselen. Vanzelfsprekender in deze tijd, want juist wanneer we veel vanuit huis werken is het belangrijk dat het contact met leidinggevenden goed (genoeg) is om het werkplezier te behouden."

Toch zijn onvoldoende doorgroeimogelijkheden (41 procent) en de inhoud van het werk (40 procent) de belangrijkste redenen voor een overstap. Van de hoogopgeleiden die op dit moment ander werk zoekt, doet de helft dit omdat hun werk niet leuk of uitdagend genoeg is. Voor het eerst sinds een paar jaar is de inhoud van het werk weer de belangrijkste factor om níet van werkgever te wisselen (60 procent).



Top vijf belangrijkste factoren om werkgever trouw te blijven

Uitdagende inhoud van het werk (60 procent) Prettige collega’s (53 procent) Goede werk-privé balans (52 procent) Goed inkomen (41 procent) Vast contract (38 procent) Vertrouwen in baanzekerheid gedaald

Ander werk zoeken of bij een werkgever blijven: het vertrouwen van hoogopgeleiden, met name vrouwen, heeft een deuk opgelopen. Waar 82 procent vorig jaar zeker was van haar baan, is dat dit jaar met 10 procent gedaald. Onder mannen is het vertrouwen gedaald van 76 procent naar 71 procent. Sharita Boon: ‘Het uitbreken van de Coronacrisis tijdens de looptijd van dit onderzoek begin dit jaar speelt een versnellende rol in deze daling. Zeker de jongere generatie die net de arbeidsmarkt betreedt, is onzekerder over hun baan dan de generaties boven hen.’ Nog niet eens de helft (45 procent) van de jongeren tot 23 jaar (generatie Z) is zeker over hun contract bij hun huidige werkgever, ten opzichte van 75 procent van de Millennials (tussen de 24 en 39 jaar) en 71 procent van de generatie daarna (generatie X - tussen de 40 en 59 jaar). "Bij de jongste generatie is de kans groter dat zij een tijdelijk contract hebben en de crisis kan van invloed zijn op de verlenging daarvan," aldus Boon.



Consultancy stijgt in populariteit

Beroepen in consultancy, advies en research (geen IT) nemen de komende jaren een vlucht als het aan hoogopgeleiden ligt. Waar nu nog maar elf procent van de respondenten in consultancy werkt, hoopt een vijfde van de hoogopgeleiden de komende vijf jaar in een consultancy- of adviseursbaan te gaan werken. Een kwart van de hoogopgeleiden die op zoek is naar ander werk, zoekt een baan in de consultancy. Dat maakt consultancy het meest gewilde vakgebied voor een banenzoektocht, zeker in het westen van het land (22 procent). Sharita Boon: "Aangezien de crisis ook consultants heeft geraakt, is het de vraag of zij ook daadwerkelijk in de consultancy terecht zullen komen."



Top vijf populairste vakgebieden voor komende jaren

Onderwijs/Onderzoek/Wetenschap Directie/Management Beleid/Bestuur/Staf Consultancy/Advies/Research Automatisering/ICT Shell Favoriete Werkgever 2020

Elk jaar onderzoekt Intermediair de ambities, drijfveren, wensen en verwachtingen van hoogopgeleiden met het Intermediair Imago Onderzoek, dit jaar uitgevoerd in de eerste helft van 2020. Hieruit komt de lijst met Top100 Favoriete Werkgevers onder hoogopgeleiden. Shell is dit jaar benoemd tot Favoriete Werkgever van 2020. Voorgaande jaren heeft Shell altijd in de top vier gestaan, maar staat nu sinds 2016 weer op de eerste plaats. De snelste stijger in de lijst met favoriete werkgevers is met maar liefst 83 plaatsen het Ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV).