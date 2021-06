 Het einde van 9 tot 5?

Bijna twee derde van de Nederlanders wil werken in een flexibele werkomgeving - De pandemie heeft de manier van werken voor de meeste mensen veranderd, aangezien werknemers door het hele land het afgelopen jaar vanuit huis hebben gewerkt. Daarnaast blijkt dat dit niet alleen zorgt voor werknemers die vanaf verschillende locaties werken, maar ook nog eens gedurende variërende tijden: het traditionele 9 tot 5 zou binnenkort wel eens voorbij kunnen zijn.



Dit blijkt uit nieuw onderzoek van Okta, Inc en Censuswide onder 10.070 kantoormedewerkers uit Italië, Spanje, Zweden, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk en waarvan 1.002 respondenten uit Nederland.

Werken zonder vaste werktijden en plekken, met flexibiliteit voor werknemers, wordt ook wel dynamisch werken genoemd. Hoewel 60 procent van de Nederlandse kantoormedewerkers hier nog nooit van heeft gehoord, zou bijna twee derde (62 procent) ervoor kiezen om in een dynamische omgeving te werken als ze deze kans zouden krijgen. Interessant is dat dit voornamelijk een jonge doelgroep betreft: 67 procent van de respondenten die graag dynamisch zou willen werken zijn tussen de zestien en 34 jaar.

Als belangrijkste voordeel voor deze manier van werken wordt genoemd dat het mogelijk is om werk aan te passen aan het privéleven (50 procent) en er meer tijd kan worden doorgebracht met vrienden en familie (38 procent). Bijna één derde (28 procent) vindt ook dat zij productiever zijn buiten de traditionele werktijden.

"Aangezien een groot deel van de jongere generaties graag de overstap wil maken naar een dynamische werkomgeving, is het niet de vraag of dit in de toekomst gaat gebeuren, maar wanneer," zegt Walter Geers, Regional Director bij Okta Northern Europe. "Nu jongere generatie zoals de millenials zich in besluitvormende rollen beginnen te begeven, zullen zij de werkomgeving opnieuw vorm gaan geven met flexibiliteit als centrale pijler."

Toch zijn niet alle Nederlanders het eens met de flexibele werktijden: we zien voornamelijk weerstand onder oudere generaties. De 55-plussers willen het liefst hun traditionele werktijden behouden, en meer dan de helft (52 procent) zegt niet in een dynamische omgeving te willen werken als zij de keuze zouden krijgen.



Een generatiekloof

Het verschil in voorkeuren van werknemers tussen de generaties gaat verder dan het idee van een dynamische werkomgeving. Op de vraag hoe zij in een ideaal scenario zouden willen werken wanneer de maatregelen worden opgeheven, wil bijna een derde (28 procent) van de 55-plussers voltijds op kantoor werken, tegenover slechts dertien procent van de 25-44-jarigen. Meer dan de helft (56 procent) van de 16-34-jarigen zou daarentegen een hybride aanpak willen, waarbij sommige dagen op kantoor en andere thuis kan worden gewerkt. Dit percentage neemt af tot 39 procent van de 45-54-jarigen en tot 33 procent van de 55-plussers.

De mogelijkheid om hybride te werken brengt ook de vraag met zich mee of werknemers nog in hun huidige woonplaats zouden blijven, aangezien wonen in de buurt van een werkplek niet langer een vereiste is. De meerderheid van de 45-54-jarigen (71 procent) en 55-plussers (79 procent) zegt niet te zullen verhuizen, wanneer hun werkgever zou besluiten over te stappen op een volledig dynamische werk omgeving. Daarentegen zou 32 procent van de 16-34-jarigen wel elders gaan wonen, in NL of een ander land. Wanneer er wordt gevraagd of werknemers willen verhuizen naar een andere plek, geven de Nederlandse respondenten ten opzichte van alle andere landen, het vaakst aan tevreden te zijn met hun huidige woonomgeving (67 procent).



Lees hier het gehele rapport.