 Veel aandacht voor bij- en omscholing volwassen bij verkiezingen

'Leven lang leren' belangrijker vanwege corona - In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen van 17 maart 2021 staat het om- en bijscholen van onder andere coronawerklozen hoog op de agenda van politiek Den Haag. Zo hebben elf van de dertien zittende partijen standpunten ingenomen in hun verkiezingsprogramma over 'een leven lang leren'. Dit en meer blijkt uit de Onderwijs Stemhulp van Laudius.



Om- en bijscholing naar een andere sector, ook wel leven lang leren genoemd, is door de huidige coronacrisis relevanter dan ooit. Maar liefst elf van de dertien zittende partijen geven hierover hun plannen weer in hun partijprogramma. ChristenUnie, D66, PvdD en GroenLinks pleiten voor een persoonlijk ontwikkel- of leerbudget. VVD spreekt over een persoonlijke leerrekening voor werknemers om scholing mee te kunnen betalen. DENK wil zelfs afgestudeerden uit de door corona getroffen sectoren geheel kosteloos laten omscholen.

Forum voor Democratie en PVV zijn de enige twee partijen die het thema om- en bijscholing (van coronawerklozen) niet benoemen in hun partijprogramma.



Nieuwe oplossingen lerarentekort

Veel partijen benoemen dat zij het lerarentekort, voornamelijk in het basisonderwijs, willen terugdringen met regelingen zoals het dichten van de loonkloof tussen basis- en voortgezet onderwijs (zes partijen), werkdrukvermindering (tien partijen) en meer begeleiding voor beginnende leraren (vijf partijen). Op deze manier wordt geprobeerd het docentschap aantrekkelijker te maken om meer mensen voor de klas te krijgen én te houden.