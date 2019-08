 Leerkrachten gezocht: bijna 8. 000 vacatures voor het nieuwe schooljaar

Vacaturezoekmachine Jobrapido ziet grote stijging in aantal gepubliceerde vacatures - Terwijl de zomervakanties in volle gang zijn, zijn onderwijsinstellingen op alle niveaus druk bezig om leerkrachten voor het nieuwe schooljaar te werven.



Op dit moment, aan de vooravond van het nieuwe leerjaar, staan er in Nederland bijna 8.000 docentenbanen open, van basisonderwijs tot en met het hoger onderwijs.

Dat is het cijfer dat naar voren komt uit een analyse van de vacaturedatabase van Jobrapido. Het bedrijf onderzoekt en analyseert continu hun uitgebreide en actuele database om meer inzicht te krijgen in de staat en ontwikkelingen van de arbeidsmarkt in Nederland en andere landen.



Hoogste druk in Zuid-Holland en Noord-Holland

Zuid-Holland is met 2.200 vacatures de provincie met het grootste aanbod. Noord-Holland volgt met 1.800 vacatures en op de derde plek staat Noord-Brabant met ongeveer 1.000 banen. In Utrecht en Gelderland staan daarentegen een kleine 700 vacatures open.



Grootste behoefte: docenten beroepsonderwijsprofiel en vreemde talen

In de vakken in de lerarenopleidingen is er vooral vraag naar docenten met een beroepsonderwijsprofiel, een categorie die met ruim 1.000 vacatures de eerste plaats inneemt. Docenten vreemde talen staan tweede op de verlanglijsten, met meer dan 700 vacatures, waarvan ruim 450 voor Engels taal- en letterkunde.

Docenten op het gebied van de gezondheidswetenschappen zijn met iets meer dan 300 vacatures de derde meest gevraagde categorie, gevolgd door docenten natuurkunde en techniek (elk 220). Onderaan de lijst vinden we sociale wetenschappen, strafrecht en rechtshandhaving.

"De laatste jaren kampt Nederland met een tekort aan leerkrachten. Dat is een gevolg van zowel economische als subjectieve factoren," zegt Rob Brouwer, CEO van Jobrapido. "Dankzij initiatieven van de overheid om meer mensen voor de klas te krijgen is het onderwijs voor velen weer een aantrekkelijke optie geworden. Bovendien zijn de salarissen hier hoog in vergelijking met de andere OESO-landen. De verdiensten van een leraar met een paar jaar ervaring behoren hier tot de hoogste van de OESO-landen en bedragen vaak tot wel 2,5 keer het startsalaris. Daarmee biedt Nederland de hoogste salarisgroei in de OESO-economieën.* Bij dit interessante maar ook uitdagende vraagstuk is het echter ook zaak een goede koppeling van vraag en aanbod te faciliteren. Dat doen we met onze zelf ontwikkelde technologie, waarbij we kunstmatige intelligentie inzetten om mensen die in deze cruciale sector een baan zoeken een compleet overzicht van alle mogelijkheden te bieden. Daarnaast ondersteunen we werkgevers die druk op zoek zijn naar leerkrachten voor het nieuwe schooljaar," besluit Brouwer.