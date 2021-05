 Een carrière in cybersecurity: vijf tips

Experts in cybersecurity gewilder dan ooit - Meer dan ooit is er veel vraag naar experts in cybersecurity, een branche die zeer breed is met een verscheidenheid aan benodigde vaardigheden. Bovendien is cybercriminaliteit 24-7 actief en ontwikkelt de technologie zich in een steeds hoger tempo.



Daarom heeft Michael Heering van SANS Institute vijf tips opgesteld voor iedereen die overweegt zijn/haar carrière een vliegende start te geven binnen het enerverende werkveld van cyberbeveiliging.



# 1: Maak gebruik van gratis content

Een computer en een goed werkend netwerk zijn alles wat nodig is om webcasts en YouTube-video's te bekijken, blogs te lezen en te beginnen met Googlen als iets de interesse wekt. En vergeet podcasts of clubhuis niet! Deze gratis bronnen worden zo populair dat het moeilijk is om ze te negeren.



# 2: Bouw skills op

Het is belangrijk om kerncompetenties onder de knie te krijgen en praktijkervaring op te doen. Daarom is het van wezenlijk belang om vertrouwd te raken met Windows, Linux, programmeertalen en netwerken. Er zijn veel gratis Capture-the-Flag-toernooien en uitdagingen die geïnteresseerden in staat stellen om al spelend te leren.



# 3: Leer experts kennen (en zoek een mentor)

Experts en mentoren kunnen een wereld aan tools, onderwerpen en evenementen openen. Daarom is het belangrijk om kennis te maken met deze groep. Deze mensen kunnen meer worden dan ‘slechts’ docenten: ze zullen iedereen motiveren en inspireren in dit zeer uitdagende werkveld. Het is ook praktisch om iemand te hebben met wie ideeën kunnen worden uitgewisseld.



# 4: Woon (gratis) evenementen bij

Niet alles in het leven is gratis, maar er zijn gratis IT-securityconferencties en vele daarvan plaatsen de content daarna online. Diverse opleiders bieden een verscheidenheid aan virtuele summits, workshops, ronde tafels en webcasts aan die gratis bij te wonen zijn. Ga daarom op zoek naar die bijeenkomsten die bij het eigen interessegebied passen. Het is een geweldig uitgangspunt voor het maken van plannen om kennis, praktische vaardigheden en connecties in de branche te verbeteren.



# 5: Maak contact met ‘de gemeenschap’

LinkedIn is essentieel voor het uitbreiden van het werkgerelateerde netwerk, maar er zijn veel andere mogelijkheden om in contact te komen met (beveiligings)communities en betrokken te raken bij groepen, meetups en forums. Zoek hen dan ook op en leg verbinding.