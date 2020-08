 Merendeel werknemers ervaart discriminatie; werkgever doet weinig

Anoniem solliciteren wordt nog amper toegepast - Het merendeel van de werknemers heeft wel eens discriminatie op het werk of tijdens het sollicitatieproces ervaren. Zij voelen zich onder meer gediscrimineerd vanwege afkomst, leeftijd en geslacht. Werkgevers zien het probleem een stuk zonniger in dan werknemers en werklozen: het merendeel heeft geen diversiteitsbeleid en vindt dat ook niet nodig.



Dit blijkt uit onderzoek van Intermediair en Nationale Vacaturebank onder ruim 2.100 respondenten, in samenwerking met Motivaction.



Discriminatie van werknemers is structureel probleem

Discriminatie op de werkvloer en tijdens het sollicitatieproces is nog altijd een groot probleem. Liefst 55 procent van de werknemers geeft aan ooit te zijn gediscrimineerd tijdens het sollicitatieproces. Onder de werkloze respondenten is dit zelfs 85 procent. Van de werknemers zegt 56 procent dat er op werk wel eens discriminerende grappen worden gemaakt en 40 procent voelt zich soms gediscrimineerd door collega"s of werkgevers.

Het grootste aantal respondenten geeft aan te zijn gediscrimineerd vanwege leeftijd: liefst 53 procent heeft dit ervaren. 27 procent is gediscrimineerd vanwege afkomst. Onder sollicitanten met een Turkse, Marokkaanse, Surinaamse of Antilliaanse achtergrond is dit percentage het hoogst: 76 procent van de mensen in loondienst heeft tijdens het sollicitatieproces discriminatie meegemaakt. Zo zegt een van de respondenten dat ze steeds maar niet werd uitgenodigd op gesprek, totdat ze de achternaam van haar Nederlandse man ging gebruiken.

Ook discriminatie op basis van geslacht komt regelmatig voor: Achttien procent heeft dit meegemaakt. Opmerkelijk is dat het merendeel van de respondenten discriminatie op de arbeidsmarkt ziet als een probleem, maar werkgevers niet afrekent op het gebrek aan een diversiteitsbeleid: voor slechts twaalf procent is dit reden om niet bij een bedrijf te solliciteren.



Werkgever heeft te weinig oog voor problematiek

Hoewel het merendeel van de respondenten discriminatie ervaart, wordt dit sentiment door werkgevers minder gedeeld. Waar 73 procent van de werklozen en 57 procent van de werknemers in loondienst discriminatie als een probleem zien, is dit onder werkgevers slechts 43 procent.

Vorige maand werd er een wetsvoorstel aangenomen waarbij werkgevers moeten kunnen aantonen wat ze aan diversiteit doen, maar de meeste werkgevers lijken hier weinig in te zien. 58 procent geeft aan dat de organisatie geen doelstellingen of beleid heeft op het gebied van diversiteit en zegt dit ook niet nodig te vinden. Bij 51 procent van de werkgevers wordt diversiteit in de selectie en werving van sollicitanten niet als criterium gehanteerd. "De cijfers verbazen me niet," zegt Sharita Boon, commercieel directeur van DPG Recruitment. "Discriminatie op de arbeidsmarkt is een groot probleem, ook in Nederland. Tegelijkertijd is er altijd de hoop dat bedrijven zich hiervan bewust zijn en dat ze actie ondernemen om dit probleem te verhelpen. Wat dat betreft vallen de cijfers tegen. Meer dan de helft doet niets, terwijl u als werkgever echt verandering kunt en moet brengen."



Anoniem solliciteren wordt nog amper toegepast

Anoniem solliciteren is een van de middelen waarmee discriminatie tijdens de selectie en werving van personeel kan worden teruggedrongen. 29 procent van de werknemers vindt dat dit verplicht moet worden en 34 procent van de werklozen denkt er zo over. Werkgevers zijn een stuk minder positief: zestien procent ziet iets in een verplichting en ook denkt slechts 30 procent van de werkgevers dat deze maatregel het sollicitatieproces eerlijker zal maken. Wel vinden werkgevers dat ze de belangrijkste schakel zijn in het verminderen van discriminatie in het sollicitatieproces: 62 procent is die mening toegedaan.

"Er wordt veel gesproken over anoniem solliciteren," aldus Boon. "Het kan effectief zijn om meer diversiteit in het sollicitatieproces te krijgen, maar het is niet de gouden oplossing. Het gaat erom dat u zich als werkgever bewust bent van het belang van een inclusieve organisatie en dat dit verweven raakt in uw dna, anders verandert er niets."