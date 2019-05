 Verpleegkundigen kiezen massaal voor zon en strand tijdens vakantie

Vakantiegeld wordt besteed aan welverdiende vakantie - Maar liefst 60 procent van de verpleegkundigen en verzorgenden geeft hun vakantiegeld ook daadwerkelijk uit aan vakantie. De voorkeur gaat uit naar een zonnige bestemming, waar ze het liefst relaxen op het strand of bij het zwembad.



Een welverdiende vakantie vieren ze het liefst in Nederland, gevolgd door Griekenland en Spanje als populaire vakantiebestemmingen. Dit blijkt uit een online survey van HappyNurse naar de vakantievoorkeuren van zorgprofessionals.

Het vakantiegeld wordt los van een daadwerkelijke vakantie (60 procent van de zorgprofessionals) ook regelmatig gebruikt om te sparen (44 procent) of om het huis op te knappen (30 procent). Naast de zonvakantie (41 procent) is de actieve vakantie (25 procent) of kamperen (vijftien procent) populair. Van de verpleegkundigen die op vakantie gaan verblijft een derde het liefste in een hotel of appartement. Het all-inclusive resort en de camping staan op een gedeelde tweede plaats. Daarentegen kiezen ook veel verpleegkundigen en verzorgenden ervoor om hun vakantie actief te besteden door te wandelen of te fietsen (29 procent). Zorgmedewerkers zijn verder praktisch ingesteld, want meer dan de helft van de ondervraagden geeft aan alleen de hoognodige basics mee op vakantie te nemen.



Top vijf soorten vakanties

1) Zonvakantie

2) Actieve vakantie

3) Kampeervakantie

4) Motor/autovakantie

5) Stedentrip



Top vijf populairste vakantielanden onder verpleegkundigen

De meerderheid van de zorgprofessionals gaat nog altijd in Nederland op vakantie, de rest kiest voor een bestemming binnen Europa en slechts een heel klein deel besluit buiten Europa de vakantie door te brengen. De populairste vakantielanden onder verpleegkundigen zijn na Nederland Griekenland, Spanje, Italië en Frankrijk. De meeste mensen gaan op vakantie met hun partner (35 procent) of met hun gezin met kinderen (40 procent). Ook verkiezen de ondervraagden de auto (42 procent) als favoriete vervoersmiddel boven het vliegtuig (25 procent).



Top vijf vakantielanden

1) Nederland

2) Griekenland

3) Spanje

4) Italië

5) Frankrijk