 Vier tips voor een digitale lenteschoonmaak voor uw foto’s en video’s

Selecteer, deel en sla op - Na de winter ervaren veel mensen lentekriebels en daarmee gaat ook de welbekende lenteschoonmaak in huis gepaard. De meeste mensen denken dan aan een grondige poetsbeurt van de ramen, keukenkastus of zelfs de hele zolder. Toch kan deze periode een uitgelezen kans zijn om ook u smartphone en alle opgeslagen foto’s eens grondig aan te pakken.



Onze mobiele fotogalerij wordt dagelijks gevuld met foto’s en video’s die we zelf nemen, maar ook door schermafdrukken, gifus en ander beeldmateriaal dat we via WhatsApp met elkaar delen. Op den duur wordt dat een gigantische lijst aan beeldmateriaal die daarmee ook veel geheugen op uw mobiele telefoon inneemt. Aangezien foto’s en video’s vaak dierbare herinneringen zijn, geeft Niels Burnet, Business Development Manager bij Kingston Technology, advies over hoe u een lenteschoonmaak toepast op uw mobiele fotoalbums.



1. Sorteer uw foto’s

Maak mappen aan zodat u niet verdwaalt in een oerwoud aan foto’s. Dat kan bijvoorbeeld een map per jaartal zijn, die u dan onderverdeelt in submappen per maand, of een map per onderwerp die u dan ook weer verdeelt in extra submappen. Een app die hierbij hulp biedt, is Slidebox: in één beweging swipet u de foto’s in de juiste categorie of in de prullenbak. Op die manier wordt zoeken naar een foto opeens een stuk makkelijker én sneller.



2. Durf te deleten

Heb u verschillende versies van hetzelfde fotomoment? Houd dan de mooiste foto’s en verwijder alle anderen. Ook foto’s die wat slechter zijn van kwaliteit, of die maar half gelukt zijn, kunt u beter van uq telefoon wissen. Dit kan u heel makkelijk ‘anytime and anywhere’ doen zodat u nadien niet eindeloos hoeft te scrollen door rijen van soortgelijke foto’s. U zult zien dat dit stiekem ontzettend veel geheugen scheelt.



3. Verplaats u foto’s naar een centrale plek

Wanneer u een selectie hebt gemaakt van de foto’s en video’s die u wilt houden, verplaatst u ze naar een cloudopslagdienst zoals bijvoorbeeld iCloud of Google Foto’s. uw dierbare momenten zijn dan veilig om ze opnieuw te bekijken waar en wanneer u maar wilt. Op die manier heb u ook direct weer plaats vrijgemaakt op u telefoon voor nieuwe, waardevolle herinneringen.



4. Een extra back-up kan nooit kwaad

Extra veiligheid inbouwen is verstandig. Bewaar daarom u meest dierbare foto’s en andere mediabestanden op een externe harde schijf die u thuis bijhoudt. Zorg dat u de harde schijf regelmatig bijwerkt. Mocht u telefoon het plotseling begeven, zonder een reservekopie te hebben gemaakt, dan is het niet zo dat u alles kwijt bent.

Met deze vier tips is een digitale opschoonbeurt voor de foto’s op uw telefoon erg makkelijk. Het hoeft u niet veel tijd en energie te kosten én u maakt direct ruimte vrij voor nieuwe, speciale herinneringen.