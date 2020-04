42 procent van alle organisaties ondervond downtime door dataverlies Bedrijven en particulieren blijven gebruikmaken van verouderde oplossingen en strategieën - Acronis presenteert nieuwe cijfers tijdens de eerste editie van de World Cyber Protection Week, waaruit blijkt dat 42 procent van alle bedrijven vorig jaar te maken kreeg met downtime als gevolg van gegevensverlies. Dit hoge percentage is hoogstwaarschijnlijk te wijten aan het feit dat hoewel bijna 90 procent van alle bedrijven back-ups maakt, slechts 41 procent dat dagelijks doet.



Veel van hen missen daardoor bepaalde bedrijfskritische data wanneer een herstelprocedure uitgevoerd moet worden. De cijfers uit het 2020 World Cyber Protection Week onderzoeksrapport van Acronis wijzen erop dat traditionele strategieën en oplossingen voor gegevensbescherming niet langer aansluiten op de actuele IT-behoeften van bedrijven en particulieren. Acronis refereert daarom niet langer aan World Backup Day – die jaarlijks op 31 maart mensen herinnert aan de noodzaak om back-ups te maken – maar doopt het om tot World Cyber Protection Week.



Back-ups

Het jaarlijkse onderzoek, waaraan dit jaar bijna 3.000 respondenten deelnamen, brengt het gedrag op het gebied van gegevensbescherming in diverse delen van de wereld in kaart. Hieruit blijkt dat 91 procent van alle gebruikers back-ups maakt, maar dat 68 procent van hen nog altijd data verliest door onopzettelijke verwijdering, storingen van hardware, softwarebugs of het gebruik van back-ups met verouderde informatie.

Slechts vijftien procent van alle organisaties maakt meerdere back-ups op een dag. 85 procent zegt dat niet te doen. 26 procent maakt dagelijks een back-up, 28 procent wekelijks, twintig procent maandelijks en tien procent helemaal niet. Dat betekent dat er voor dagen, weken of zelfs maanden aan data verloren kan gaan, zonder dat er een mogelijkheid is om de data volledig te herstellen.

Bijna 50 procent van alle respondenten die geen back-ups maken is van mening dat back-ups niet nodig zijn. Dit standpunt wordt echter tegengesproken door de onderzoeksresultaten. 42 procent van alle organisaties kreeg afgelopen jaar namelijk te maken met downtime als gevolg van gegevensverlies. 41 procent van alle bedrijven maakte melding van verlies van productiviteit of geld als gevolg van het onvermogen om toegang tot data te krijgen. Verder past slechts zeventien procent van alle particulieren en twintig procent van alle IT-professionals best practices toe, zoals het gebruik van hybride back-ups (back-ups op zowel lokale opslagmedia als in de cloud).



Strategie voor cyberbescherming

Deze onderzoeksresultaten benadrukken het belang van een strategie voor cyberbescherming die voorziet in back-ups op verschillende tijdstippen van de dag en het volgen van de 3-2-1 back-upregel. Deze regel luidt als volgt: maak drie kopieën van uw data (één primaire kopie en twee reservekopieën), bewaar twee daarvan op minimaal twee verschillende typen opslagmedia en sla één kopie op een externe locatie of in de cloud op.

"Particulieren en bedrijven blijven kampen met gegevensverlies en cyberaanvallen. Alles om ons heen wordt zienderogen afhankelijker van digitale technologie. Het is daarom tijd dat iedereen cyberbescherming serieus neemt," zegt Gaidar Magdanurov, de chief cyber officer van Acronis. "Cyberbescherming is uitgegroeid tot de vijfde menselijke basisbehoefte. Dat geldt zeker in deze uitzonderlijke tijden, waarin veel mensen worden gedwongen om thuis te werken en gebruik te maken van minder veilige thuisnetwerken. Het is van cruciaal belang om proactief een strategie voor cyberbescherming toe te passen die bijdraagt aan de veiligheid, toegankelijkheid, privacy, integriteit en beveiliging van alle data, applicaties en systemen. Dat geldt voor iedereen, van thuisgebruikers tot IT-professionals en IT-dienstverleners."



Cyberbescherming verandert de regels van het spel

Door het toenemende aantal cyberaanvallen zijn traditionele back-ups niet langer toereikend voor het veilig houden van data, applicaties en systemen. Bovendien is het te riskant om alleen gebruik te maken van back-ups voor het waarborgen van bedrijfscontinuïteit. Cybercriminelen ontwikkelen namelijk ransomware die de aanwezige back-upsoftware misbruikt voor het wijzigen van back-upbestanden. Daarmee groeit de noodzaak van een controle van de integriteit van back-ups tijdens herstelprocedures.

Het zal dan ook weinig verbazing wekken dat de onderzoeksresultaten erop wezen dat er universeel sprake was van sterke zorgen over cyberbedreigingen zoals ransomware. 88 procent van alle IT-professionals gaf aan zich zorgen te maken over ransomware. 86 procent maakte zich zorgen over cryptojacking, 87 procent over social engineering-aanvallen zoals phishing, en 91 procent over datalekken. Bij particuliere gebruikers was er evenveel sprake van bewustzijn van, en zorgen over alle vier van deze typen cyberbedreigingen. Hun zorgen vielen maar liefst 33 procent hoger uit ten opzichte van de onderzoeksresultaten van Acronis uit 2019



Gebrek aan inzicht databeheer

De onderzoeksresultaten wezen daarnaast op een gebrek aan inzicht in het databeheer. Er blijkt namelijk sprake te zijn van een grote behoefte aan oplossingen voor cyberbescherming die voorzien in verbeterd overzicht en meer analysemogelijkheden. Verrassend genoeg zei 30 procent van alle particuliere gebruikers en twaalf procent van alle IT-professionals dat zij het niet zouden merken als hun data of back-ups onverwachts zouden worden gewijzigd. 30 procent van alle particuliere gebruikers en dertien procent van alle IT-professionals wist niet zeker of hun anti-malwareoplossing ook in staat is om zero day-bedreigingen te blokkeren. Verder gaf negen procent van alle organisaties aan niet te weten of zij dit jaar downtime als gevolg van dataverlies hadden ondervonden.

Om volledige bescherming te kunnen bieden moeten back-ups deel uitmaken van een uitgebreide aanpak van cyberbescherming die disaster recovery, cybersecurity en beheertools combineert. Een dergelijk hecht geïntegreerde aanpak biedt ondersteuning voor alle vijf vectoren van cyberbescherming: safety (veiligheid), accessibility (toegankelijkheid), privacy, authenticity (integriteit) en security (beveiliging) (SAPAS). Daarmee blijven alle data, applicaties en systemen beschermd.



Aanbevelingen in het kader van de World Cyber Protection Week

Of u zich nu zorgen maakt over uw privébestanden of de bedrijfscontinuïteit van uw onderneming, de volgende vijf simpele tips van Acronis dragen bij aan snelle, efficiënte en gedegen cyberbescherming:



Maak altijd back-ups van belangrijke data . Bewaar meerdere kopieën van back-ups. Doe dat zowel lokaal (zodat ze beschikbaar zijn voor snelle en veelvuldige herstelprocedures) als in de cloud (om te waarborgen dat u toegang hebt tot alle data in het geval van een brand, overstroming of andere ramp).

. Bewaar meerdere kopieën van back-ups. Doe dat zowel lokaal (zodat ze beschikbaar zijn voor snelle en veelvuldige herstelprocedures) als in de cloud (om te waarborgen dat u toegang hebt tot alle data in het geval van een brand, overstroming of andere ramp). Houd uw besturingssystemen en applicaties up-to-date . Als u gebruikmaakt van gedateerde besturingssystemen of applicaties, loopt u nieuwe bug fixes en beveiligingsupdates mis, terwijl die nu juist voorkomen dat cybercriminelen toegang tot uw systemen kunnen krijgen.

. Als u gebruikmaakt van gedateerde besturingssystemen of applicaties, loopt u nieuwe bug fixes en beveiligingsupdates mis, terwijl die nu juist voorkomen dat cybercriminelen toegang tot uw systemen kunnen krijgen. Wees beducht op verdachte e-mailberichten, links en bijlagen . De meeste virus- en ransomware-infecties zijn het gevolg van social engineering-technieken die nietsvermoedende gebruikers ertoe aanzetten om kwaadaardige e-mailbijlagen te openen of te klikken op links naar websites die malware hosten.

. De meeste virus- en ransomware-infecties zijn het gevolg van social engineering-technieken die nietsvermoedende gebruikers ertoe aanzetten om kwaadaardige e-mailbijlagen te openen of te klikken op links naar websites die malware hosten. Installeer anti-malwareoplossingen en activeer de automatische updates daarvan, zodat uw systeem is beschermd tegen virussen, ransomware en andere vormen van malware. De beste oplossingen bieden ook bescherming tegen zero day-bedreigingen.

en activeer de automatische updates daarvan, zodat uw systeem is beschermd tegen virussen, ransomware en andere vormen van malware. De beste oplossingen bieden ook bescherming tegen zero day-bedreigingen. Overweeg het gebruik van een geïntegreerde oplossing voor cyberbescherming die back-upfunctionaliteit combineert met anti-malwarefunctionaliteit, scans op kwetsbaarheden en patchbeheer. Een geïntegreerde oplossing biedt gebruiksgemak, efficiëntie en betrouwbare bescherming.

