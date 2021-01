 Eén op de drie Nederlanders wil dat werkgever niet-gevaccineerde collega weigert op kantoor

Kwart (thuis)werkend Nederland wil dat niet-gevaccineerde collega wordt gekort op salaris bij corona-besmetting - Maar liefst 36 procent van de Nederlanders die momenteel gedeeltelijk of volledig thuis werkt, vindt dat de werkgever de bevoegdheid moet hebben om niet-gevaccineerde collega’s te verbieden naar de werklocatie te komen. Dit blijkt uit onderzoek over het coronavaccin van Visma | Raet onder ruim 1.100 Nederlandse medewerkers die (gedeeltelijk) thuiswerken.



Daarnaast laat drie op de tien (29 procent) weten dat ze zelf niet naar hun werklocatie komen, wanneer er op dat moment niet-gevaccineerde collega’s aanwezig zijn.



Korten op salaris tijdens ziekteverlof

De kans bestaat dat niet-gevaccineerde collega’s thuis komen te zitten doordat zij het coronavirus hebben opgelopen. In dat geval vindt een kwart van de (thuis)werkende Nederlanders (24 procent) dat deze collega’s gekort moeten worden op hun salaris. Twee derde van de (thuis)werkende Nederlanders vindt dat deze collega’s wel doorbetaald moeten worden. Tien procent heeft hierover geen mening.



Vaccinatieplicht vanuit werkgever

Over of er vanuit de werkgever een vaccinatieplicht moet zijn, is de mening de (thuis)werkende Nederlanders verdeeld. Maar liefst een kwart (24%) van de respondenten vindt dat de werkgever haar medewerkers mag verplichten om zich te laten vaccineren. De ruime meerderheid, 69 procent, is het hier niet mee eens. Zij geven onder andere aan dat ze baas over hun eigen lijf zijn en dat vaccineren een keuze moet zijn.

Joke van der Velpen, kennismanager Wet- & Regelgeving bij Visma | Raet: "We hebben allemaal gezien dat we ook in Nederland zijn begonnen met vaccineren tegen het coronavirus. Dit roept logischerwijs vragen op onder medewerkers. Natuurlijk zijn er situaties te bedenken waarbij uals werkgever uw medewerker wil verplichten. Bijvoorbeeld wanneer er een risico bij patiënten of cliënten bestaat. Volgens de wet- en regelgeving mag een werkgever haar medewerkers echter nooit verplichten zich te laten inenten. Een werkgever mag het vriendelijk verzoeken, maar het blijft altijd de keuze van de medewerker. Daarnaast is het in geen geval mogelijk om salaris in te houden wanneer een niet-gevaccineerde medewerker onverhoopt ziek wordt door corona."