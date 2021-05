 De pandemie maakt persoonlijke moederdagcadeaus populair

Persoonlijk cadeau valt in de smaak - Bijna 60 procent van de Nederlanders viert Moederdag, een feestdag waarbij chocolade en bloemen veruit de populairste cadeaus zijn. Toch is er een verschuiving zichtbaar die mede toe te schrijven is aan de Corona-pandemie. Persoonlijke moederdagcadeaus zoals fotoproducten die gemakkelijk door de brievenbus passen, hebben flink aan populariteit gewonnen.



Zo werden er in 2020 rond Moederdag beduidend meer moederdagproducten online aangeboden en besteld. Ook dit jaar lijkt de trend zich voort te zetten, waarbij er in de afgelopen dagen al 163 procent meer moederdagproducten zijn besteld, dan in dezelfde periode in 2020, aldus Fotofabriek.



Familie, waardering en liefde

Moederdag staat in het teken van familie, waardering en liefde. Door de pandemie en afstandsmaatregelen zijn consumenten massaal cadeautjes online gaan kopen. Dit is onder andere terug te zien in de informatie die Google verstrekt over het zoekgedrag van Nederlanders. In 2020 werd de zoekterm ‘Moederdag cadeau’ 69 procent vaker online opgezocht ten opzichte van 2019, blijkt uit cijfers van de zoekmachine. De zoektermen ‘Moederdag cadeau post’ en ‘brievenbuscadeau’ werden vóór 2020 helemaal niet ingevoerd maar zijn in 2020 explosief gestegen.



Persoonlijke cadeaus

Vooral persoonlijke moederdagcadeaus doen het goed. Zo zijn mokken, puzzels, kaarten en muismatten het afgelopen jaar steeds hoger gaan scoren. Ook chocolade met een persoonlijke wikkel wordt populairder. De stijging zet zich de komende weken voort verwacht Fotofabriek. Een product met foto en persoonlijke boodschap geeft mensen het gevoel dichter bij elkaar te zijn ondanks de coronamaatregelen. Daarnaast hebben de meeste fotoproducten een langere levensduur dan traditionele cadeaus zoals bijvoorbeeld bloemen.

Het is leuk om persoonlijke cadeaus te geven en te krijgen. Toch zijn Nederlanders ten opzichte van Amerikanen bescheiden met hun aankopen voor Moederdag. Gemiddeld geven Nederlanders vijftien euro uit aan een persoonlijk moederdagcadeau terwijl ze aan de andere kant van de oceaan, waar Moederdag is ontstaan, groots uitpakken.

Inmiddels worden onze moeders al bijna 100 jaar in de watten gelegd op de tweede zondag van mei. Moederdag valt dit jaar op 9 mei.