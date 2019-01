 Vrouwen blijven vaker werken na geboorte eerste kind

Jonge moeders dragen steeds meer bij aan gezinsinkomen - Vrouwen die voor het eerst moeder zijn geworden in 2013 dragen meer bij aan het gezinsinkomen dan de jonge moeders uit 2005. Hoogopgeleide vrouwen dragen meer bij dan niet hoogopgeleide vrouwen. Steeds minder vrouwen stoppen met werken als een eerste kind zich aandient.



Dit meldt het CBS op basis van onderzoek naar de inkomensverhouding bij paren voor en na geboorte van het eerste kind.

Voor dit onderzoek zijn 64.000 werkzame heterostellen gevolgd die in 2005 of in 2013 voor het eerst ouders zijn geworden. Er is gekeken naar de inkomensverhouding tussen de man en de vrouw twee jaar voor en twee jaar na de geboorte van hun eerste kind. Twee jaar voor de geboorte van de eersteling was het inkomensaandeel van de vrouw binnen het huishouden gemiddeld 44 procent voor de stellen die in 2005 hun eerste kind kregen. Het inkomensaandeel voor de geboorte van het eerste kind was niet anders voor de jonge ouders uit 2013.



Jonge moeders dragen meer bij

Ruim 40 procent van alle vrouwen gaat minder werken of stopt na de geboorte van het eerste kind. Vaders werken gemiddeld 40 uur per week, voor en na de geboorte. Steeds minder vrouwen stoppen met werken als een eerste kind zich aandient. Van de jonge moeders uit 2005 is zeven procent gestopt met werken na de geboorte van hun eersteling. Van de jonge moeders uit 2013 was dat vier procent.

Het inkomensaandeel van vrouwen is na de geboorte van het eerste kind lager dan voor de geboorte. Mede doordat steeds meer vrouwen evenveel uren blijven werken nadat ze moeder zijn geworden, is hun gemiddelde aandeel in het gezinsinkomen wel toegenomen. Jonge moeders uit 2005 droegen twee jaar later gemiddeld 33 procent bij aan het gezinsinkomen. Jonge moeders uit 2013 droegen meer bij: gemiddeld 38 procent van het gezinsinkomen.



Verschillen naar opleiding

Hoogopgeleide vrouwen hebben een groter inkomensaandeel voor en na de geboorte van de eersteling dan vrouwen die minder opleiding hebben genoten. Ook stoppen zij minder vaak met werken. Het percentage jonge moeders uit 2013 dat twee jaar na de geboorte van het eerste kind niet meer werkte is onder niet-hoogopgeleide vrouwen in vergelijking met 2005 wel meer afgenomen, namelijk van negen naar vijf procent.