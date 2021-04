 30 procent vindt dat partnerverlof even lang moet zijn als bevallingsverlof

Partnerverlof moet 100 procent vergoed worden door UWV of werkgever - Drie op de tien (30 procent) werkende Nederlanders vindt dat het partnerverlof even lang moet zijn als het bevallingsverlof – het verlof dat de moeder krijgt na de geboorte van de baby. Dit blijkt uit onderzoek van XpertHR onder 1.288 Nederlanders in loondienst voor minimaal 32 uur per week



Vooral werkenden jonger dan 30 jaar (38 procent) en werkenden tussen de 30 en 39 jaar (40 procent) hebben deze mening. Het verlof dat partners krijgen bij de geboorte van een kind is sinds juli 2020 in totaal zes weken en bestaat uit één week kraamverlof en vijf weken partnerverlof, het bevallingsverlof is minstens tien weken lang.



Geboorteverlof 100 procent vergoed

Tijdens het partnerverlof krijgen werknemers een uitkering van het UWV. Deze uitkering is maximaal 70 procent van hun loon. 43 procent van de werkenden vindt dat daar verandering in moet komen en dat het UWV het partnerverlof tot 100 procent moet vergoeden. Een kleiner percentage vindt dat de verantwoordelijkheid van de werkgever zelf: één op de drie werkenden vindt dat de werkgever de vergoeding moet aanvullen tot 100 procent tijdens het partnerverlof.

Wieneke Brandt, Product Director bij XpertHR: "Het aanvullend partnerverlof is in juli 2020 ingevoerd en sindsdien zijn er veel positieve reacties. Uitgebreid partnerverlof zorgt bij medewerkers met een gezin voor een goede balans tussen werk en privé. Daardoor ervaren zij minder stress, daalt het verzuim en stijgt de productiviteit. Tegelijkertijd is de mindering in het salaris van 30 procent voor sommige medewerkers niet te overbruggen. Steeds vaker kiezen werkgevers ervoor die overbrugging zelf te maken en het loon aan te vullen tot 100 procent. Dat is een genereus gebaar."



Niet alleen maar lof

Niet iedereen is lovend over het partnerverlof en de lengte ervan. Zo vindt bijna een kwart van werkend Nederland (24 procent) het huidige partnerverlof te lang. Daarnaast vinden vier op de tien (40 procent) werkende Nederlanders dat het partnerverlof voor ongelijkheid zorgt, aangezien mensen zonder kinderen dit verlof niet krijgen.