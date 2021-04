 De toekomst van IT innovaties in vijf opvallende steden

Arbeidsmigratie en noodzaak voor innovatie spelen op steeds meer plekken een rol - De opkomst van verschillende toekomstige IT-jobs ligt niet in Silicon Valley, maar in minder voor de hand liggende steden wereldwijd. Dat voorspelt Cognizant's Center for the Future of Work in het ‘21 Places of the Future’-rapport, waarin het bedrijf opkomende technologiebranches koppelt aan locaties waar IT-innovaties in die sector floreren.



Het rapport volgt op Cognizants ‘21 Jobs of the Future’-rapporten, waarin de opkomst van nieuwe functies en titels in de komende tien jaar centraal staan. De lijst van 21 locaties is zeer divers, met één algemene deler: op deze plekken worden toekomstige banen gecreëerd of opnieuw uitgevonden. Er wordt geïnvesteerd in (lokaal) talent en het aantrekken van ervaren professionals om samen aan groeiende technologie te werken. Dit zijn de vijf opvallendste steden en regio’s, en de bijbehorende specialismen uit het rapport.



Dundee: spannende tijden voor E-Sports

Het Schotse Dundee is voor Nederland de dichtstbijzijnde stad op de lijst van Cognizant. Dundee heeft de potentie zich de komende jaren nog verder te ontwikkelen tot wereldwijde E-Sports hub, aldus het rapport. De lokale universiteit biedt als eerste ter wereld een opleiding tot gamedesigner aan en de consoleversie van Minecraft (met zo’n 200 miljoen spelers wereldwijd) komt hier vandaan. 4J Studios, het bedrijf achter Minecraft, biedt banen aan afgestudeerde game-ontwerpers, maar ook aan kunstenaars, accountants en andere professionals. Zo blijft de toestroom van de industrie een belofte in Dundee.



Nairobi: Keniaanse toekomst is duurzaam gebouwd

De hoofdstad van Kenia ontpopt zich tot een innovatieve hotspot op het Afrikaanse continent. Wereldwijd zien landen en steden investeringen in verschillende industrieën kelderen. Nairobi blijft ondanks de crisis vertrouwen oogsten bij investeerders wereldwijd. Dat is niet alleen goed nieuws voor Kenia. De Verenigde Naties verwachten namelijk een verdubbeling van de populatie in Afrika in 2050. Om zoveel mogelijk mensen op het continent een goede levensstandaard te kunnen bieden, moeten economieën als die van Kenia wereldwijd succesvol zijn. De jeugd van Nairobi is in ieder geval bereid zijn deel te doen: de stad kent ongeveer 150 succesvolle start-ups en met name duurzaamheidsinitiatieven vallen op. Momenteel haalt heel Kenia 93 procent van zijn energie uit de natuur en het land is op weg in 2030 klimaatneutraal te zijn.



Tallinn: Estland maakte digitale inhaalslag

Bij technologische innovatie denken weinig mensen aan Oost-Europa. Toch blijkt Tallinn, de hoofstad van Estland, één van de Europese steden die digitalisering het meest omarmt. Skype startte in deze stad, en ook Uber-concurrent Bolt vond hier zijn oorsprong. Volgens Cognizant is deze ‘Baltische Silicon Valley’ deels het resultaat van gelukkige timing. Toen het land in 1991 onafhankelijk werd, schatte een jonge, gretige president de potentie van internet goed in. Estland maakte een inhaalslag in digitalisering en dertig jaar later is coderen zelfs een basisskill voor de jeugd in het land.



Tel Aviv: cyber security in Israelisch Silicon Valley

Niet alleen de Amerikaanse big tech companies moeten in de toekomst voor onze digitale veiligheid zorgen. Tel Aviv in Israel is het innovatieve centrum van wat ook wel ‘Silicon Wadi’ wordt genoemd. Wadi is het Arabische woord voor vallei, en eigenlijk is het niet vreemd dat Israel zich in veiligheid specialiseert: het land is een conflictgebied, waar de noodzaak van cybersecurity groter is dan in veel andere landen.



Virtual Space: leven en werken in virtual reality

Ongeveer 170 miljoen mensen maken vandaag de dag gebruik van een vorm van virtual reality. De verwachting is dat die markt alleen al dit jaar bijna 50 procent groeit, aldus Cognizant. Het rapport spreekt over ‘Virtual Space’, een plek waar we in de nabije toekomst met een headset in kunnen loggen en waar de grenzen tussen digitaal en fysiek leven totaal vervagen. Als we straks onze sociale ontmoetingen méér en méér digitaal plaats laten vinden, vraagt Cognizant zich af, waarom zou dat met werk niet kunnen? Sommige geboorteplaatsen van grote ideeën en uitvindingen uit de 21e eeuw zullen daarom compleet willekeurige dorpen en steden zijn, puur omdat iemand ze in zijn eigen luie stoel uitwerkte – met behulp van VR, AI en méér futuristische technologieën.

Robert Brown, Vice President van Cognizant’s Future of Work: "Dit rapport is een wereldkaart van de toekomst. We zagen in het verleden welke omstandigheden de successen van steden als New York, Sydney en Londen bepaalden. We zien soortgelijke krachten en factoren, zoals arbeidsmigratie en noodzaak voor innovatie, nu ook in andere regionen een rol spelen in de lokale ontwikkeling. Iedereen kijkt uit naar de uitdagingen van de wereld na de pandemie, en we denken dat ze die uitdagingen voor een groot deel in deze steden, maar ook virtueel, aan zullen gaan."