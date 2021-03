  Vijf tips om uw thuiskantoor in te richten zodat u zo productief mogelijk bent

Hoe blijft u productief in uw thuiskantoor? - Het was deze week de ‘Dag van de Thuiswerker’; een speciale dag waarop werkgevers een blijk van waardering kunnen geven aan hun hardwerkende thuiskantoor-tijgers. En terecht: uit onderzoek van Jabra blijkt dat 56 procent van de thuiswerkers thuis productiever zijn dan op kantoor. Dat komt deels door de toegenomen vrijheid en deels door de voorzieningen die werkgevers bieden om thuiswerken te faciliteren.



Maar hoe houden we deze productiviteit vast? Frank van Veen, Channel & End-user Marketing Manager bij Jabra, geeft u vijf tips, zodat thuis werken productiever (en dus leuker) is.



1. Wees duidelijk over beschikbaarheid

Spiderman zei al dat bij meer macht ook meer verantwoordelijkheden komen kijken. Als thuiswerker hebt u veel meer vrijheid in het indelen van uw eigen uren. Maar dat betekent ook dat u moet zorgen dat iedereen kan weten wanneer u wel, of juist niet, beschikbaar bent. Plan uw dag daarom in met een digitale tool, en geef mensen (deels) toegang tot die tool. Ben daarin ook duidelijk over wanneer u beschikbaar bent en wanneer u even niet achter uw bureau zit. Of het nu voor de tandarts of een uurtje sporten is: u hoeft vaak niet eens vrij te vragen. Maar u moet wel duidelijk maken dat u vrij bent.



2. (Co)creëer een productieve playlist

Niet elke muziek werkt productiviteit in de hand en niet iedereen ontspant bij harde drums of gierende elektrische gitaren. Overweeg daarom om, samen met collega’s, een playlist samen te stellen met daarin rustgevende beats en klassieke invloeden. Volgens Spotify is muziek dé productiviteitsvergroter, en het medium heeft dan ook verschillende voorzetjes voor afspeellijsten gedaan. De ‘Peaceful Piano’ afspeellijst is volgens Spotify dan ook een goed voorbeeld; maar dat kunnen u en uw collega’s vast beter.



3. Sluit uaf van omgevingsgeluiden

Het is de moeite waard om in een professionele koptelefoon te investeren. Een headset met goede Actieve of Passieve Noise Cancelling technologie zorgt ervoor dat u in uw bubbel kan blijven en productiever bent. Een professionele headset heeft daarnaast ook noise cancelling microfoons die ervoor zorgen dat uw omgevingsgeluid niet hoorbaar is voor uw gesprekspartner. Hierdoor hebt u heldere gesprekken en minder kans op meeting fatigue. Uw brein hoeft minder prikkels te verwerken, doordat het omgevingsgeluid wordt weggefilterd. Goed en aangenaam geluid is niet alleen belangrijk voor uzelf, maar ook voor uw gesprekspartner.

Uit onderzoek van Jabra blijkt dat zestien procent van de respondenten (nog) niet genoeg technische ondersteuning krijgen van hun werkgever. Veel thuiswerkers roeien met de riemen die zij hebben, zoals hun eigen persoonlijke koptelefoon en microfoon, en die bieden vaak niet de kwaliteit die men op kantoor gewend was. Voor werkgevers is de investering in een goede headset overigens ook de moeite waard, zeker als we straks weer allemaal naar kantoor mogen. Bijna de helft van de respondenten (45 procent) zegt wel eens dat kletsende collega’s ervoor zorgen dat ze hun concentratie verliezen.



4. Zorg voor de beste (internet)verbinding

Het hebben en houden van een goede wifi-verbinding kan wel eens een uitdaging zijn. Er zijn tegenwoordig veel hulpmiddelen beschikbaar die het wifi-signaal kunnen versterken en uw connectie stabiel kunnen houden. Niets is zo vervelend als een call die hapert of zelfs onderbroken wordt omdat het signaal wegvalt. Maar niet alleen een stabiele internetverbinding is belangrijk; ook een goede Bluetooth-verbinding is van groot belang. U bent vaak niet alleen bezig met uw laptop, maar uw telefoon, tablet en oortjes staan ook met elkaar in verbinding. Zonder een zogenaamde soepele ‘multipoint connectivity’, verbinden apparaten niet goed met elkaar en dit kan voor vertraging en ruis zorgen die uw concentratie beïnvloeden. Hoe geconcentreerder u bent, des te fijner u uw werk kan doen, en des te beter uw resultaten uitpakken.



5. Denk aan uzelf: neem pauze

U denkt er misschien niet altijd bewust over na, maar als u op kantoor even met een collega overlegt of even een kopje koffie gaat halen, neemt u een kleine pauze waarin uw lichaam even iets ‘anders’ doet. Dat is cruciaal, want u laat het werk op dat moment even los. Plan daarom vooral ook korte breaks in waarbij u even ‘uitcheckt’ en tijd maakt voor bijvoorbeeld rek-en-strek oefeningen of een paar minuten mindfulness. Mocht u te veel meetings hebben, dan is het deelnemen aan een meeting terwijl u een wandeling maakt ook een uitstekend idee. Zo pakt u toch die beweging mee én bent u tegelijkertijd productief met uw werk bezig. Een goede mentale en fysieke gezondheid zorgt ervoor dat u productiever te werk kan gaan, dus sleur uzelf eens weg van dat (thuis)kantoor!

"De dag van de thuiswerker kreeg een nieuwe betekenis dit jaar. Omdat het thuiskantoor nu én in de toekomst deel uitmaakt van onze dagelijkse routine is het belangrijk om daar de beste werkomgeving van te maken,"aldus Van Veen. "46 procent van de thuiswerkers zegt in de toekomst deels vanuit thuis en deels vanuit kantoor te willen werken. We moeten daarom onze creativiteit en flexibiliteit inzetten om zo productief mogelijk te kunnen werken.