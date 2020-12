 Door veerkracht op te bouwen, kunnen bedrijven klaar zijn voor de toekomst en verandering omarmen

Digitale transformatie is nu absolute noodzaak - 2020 heeft ervoor gezorgd dat de manier waarop we zaken doen, werken en ons dagelijks leven hebben ingericht, drastisch is veranderd. Razendsnel ontwikkelde en geïmplementeerde technologie is van fundamenteel belang geweest om het voortbestaan ​​van bedrijven van elke omvang te verzekeren, essentiële diensten online aan te bieden en personeel in staat te stellen om op afstand te werken.



Waar sommige bedrijven digitale transformatie voorheen misschien als een 'nice-to-have' beschouwden, is het tegenwoordig een absolute noodzaak, stelt Angelique de Vries, SVP en CEO Northern Europe bij Salesforce: "Leiderschap en veerkracht zijn cruciaal geweest om door een jaar van onzekerheid te navigeren. Tijdens de COVID-19-pandemie hebben zakelijke leiders en managers hun bedrijf moeten aanpassen om flexibeler en innovatiever te zijn om hun klanten te ondersteunen. Ze zijn uitgedaagd om het beste uit hun teams te halen terwijl die op afstand van elkaar werkten, wat hen een nieuwe kijk op productiviteit en welzijn van werknemers bood. Bovendien heeft de crisis bedrijven uitgedaagd om prioriteit te geven aan training, bijscholing en omscholing van teams. Dit is met name belangrijk gezien de snelle veranderingen die we zien in het soort banen waar de digitale economie om vraagt."

Vooruitkijkend naar een nieuw jaar, zal het vermogen om te herstellen en te groeien onder ongunstige omstandigheden het zakelijk succes van bedrijven blijven bepalen. Leidinggeven met een transformatieve mentaliteit, veerkracht inbouwen in bedrijfsmodellen en teams zal essentieel zijn om bedrijven en carrières toekomstbestendig te maken en succesvol te zijn.



Echt alles kan digitaal gaan

De Vries ziet hoe bedrijven voortdurend rekening moeten houden met het feit dat alles digitaal kan gaan en op welke manier ze snel kunnen acteren om hierop in te spelen. "Neem bijvoorbeeld retailers. Toen de pandemie uitbrak, slaagden ze er binnen enkele dagen in om wachtrijbeheer-apps te bouwen om klanten te helpen veilig te wachten voor hun favoriete winkel. Steeds meer koffietentjes en restaurants hebben manieren bedacht om afhalen snel(ler) en veilig(er) te laten verlopen, waardoor klanten vooraf kunnen betalen voordat ze op de locatie aankomen. Anderen hebben geheel nieuwe diensten gelanceerd, zoals bezorgdiensten en zelfbereide maaltijdpakketten. Luisteren naar klanten - en erkennen dat hun gedrag en verwachtingen altijd zullen evolueren - zal helpen bij het definiëren van de digitale strategieën om veerkrachtig te zijn van bedrijven."

Technologie verandert de manier waarop bedrijven -altijd en overal - met klanten omgaan. Veerkracht kan worden opgebouwd door customer journeys meer verbonden te maken, door producten en diensten te personaliseren en door innovatie in de huidige, operationele modellen in te bedden. De Vries: "We hebben gezien hoe kunstmatige intelligentie (AI) zoals chatbots bij klantenservice, bedrijven helpt om te overleven, te herstellen en op te schalen in deze crisis. Het beoordelen van prestatieproblemen en het identificeren van risico's heeft tot slimmere beslissingen geleid waardoor rampspoed voor zowel bedrijven als klanten zijn vermeden. Het benutten van data-inzichten, het stimuleren van samenwerking tussen meerdere functies en het nemen van realtime beslissingen moeten topprioriteit zijn voor bedrijfsleiders in tijden van verandering."



Omarm transparantie en empathie

"De verschuiving naar werken op afstand leerde ons de kracht van communiceren - zowel van boven als naar beneden. Consistentie bij het delen van gemakkelijk toegankelijke informatie, inclusief welke beslissingen er worden genomen en waarom, is essentieel gebleken om werknemers tijdens de pandemie gerust te stellen. Deze radicale transparantie en focus op vertrouwen zullen alleen maar belangrijker worden naarmate teams steeds meer op afstand van elkaar gaan werken," zegt De Vries.

"Omdat de manier van werken blijft veranderen, moeten we een cultuur creëren die medewerkers ondersteunt om veerkrachtige teams te bouwen. Empathisch leiderschap is meer dan alleen weten wie u voor u hebt; het gaat om vragen hoe teamleden zich voelen, hen aanmoedigen hulp te vragen en om moeilijke gesprekken te voeren als dat nodig is. Het verfijnen van de ondersteuning door middel van regelmatige enquêtes kan het moreel en de productiviteit stimuleren, informatie geven voor bedrijfsplannen en kortetermijnrisico's verminderen. Het beschermen van uw personeel en het verlichten van stressniveaus is niet alleen goed voor werknemers; het zorgt dat uw bedrijf ook in een betere positie is om voor de klanten te zorgen."



Bied opleidingsmogelijkheden zodat medewerkers succesvol kunnen zijn

"Technologische ontwikkelingen en klantvragen zullen samen de banen van de toekomst vormgeven - evenals de vaardigheden die teams nodig hebben om succesvol te zijn. Terwijl de digitale economie zich blijft ontwikkelen, hebben bedrijven niet alleen de verantwoordelijkheid om medewerkers kansen te bieden om zich om te scholen en hun loopbaan om te vormen, het is ook steeds meer in hun belang om dit te doen. Prioriteit geven aan continu leren, inclusiviteit en het ontwikkelen van een divers personeelsbestand zijn hoekstenen voor het opbouwen van een veerkrachtiger personeelsbestand.

Hoewel we niet kunnen voorspellen wat de toekomst zal brengen, is het duidelijk dat de COVID-19-pandemie niet de laatste crisis zal zijn waarmee we te maken zullen krijgen. Met leiderschap en technologie en door veerkracht in de organisatie, diensten en teams te verankeren, kunnen bedrijven met meer vertrouwen naar de toekomst kijken. Klantgerichtheid en een positieve werknemerservaring zullen ons laten zien wat het betekent voor bedrijven om veerkrachtig te zijn. Door medewerkers de training en vaardigheden te geven die ze nodig hebben, kunnen we samen verandering omarmen in plaats van er bang voor te zijn."