 Wintervakantie in coronatijd:

Kinderen zochten online vooral naar Minecraft, DIY en Donald Trump - Nieuw onderzoek van Kaspersky Safe Kids laat zien waar kinderen tijdens de wintervakantie 2020-2021 wereldwijd het meest in geïnteresseerd waren. Ondanks hun ‘kleinere wereld’, als gevolg van de sociale beperkingen, genoten kinderen voornamelijk van YouTube (21 procent) en games (vijftien procent), waarbij Minecraft het populairst was.



Oud-president Donald Trump prijkte bovenaan de lijst van zoekopdrachten naar beroemde mensen. Dit jaar hebben kinderen een bijzondere wintervakantie gehad. Vanwege de pandemie werden winter-events in veel landen afgelast; en het bezoeken van oudere familieleden was ongewenst of verboden terrein. Kaspersky analyseerde de geanonimiseerde zoekopdrachten die door Kaspersky Safe Kids-gebruikers van 20 december tot 10 januari zijn aangevraagd, om te onderzoeken hoe deze kinderen het gebrek aan buitenactiviteiten compenseren. De vrijwillig verstrekte, geanonimiseerde metagegevens hebben betrekking op verzoeken die zijn gedaan via Bing, Google, Mail.ru, Yahoo !, Yandex en YouTube, zowel op mobiele telefoons als op desktops.

De meest populaire verzoeken hadden betrekking op YouTube (21 procent), gaming (vijftien procent), vertaalmachines (e;lf procent), communicatieplatforms (tien procent) en muziek (negen procent).



Meest populaire zoekopdrachten

Op YouTube zochten kinderen het vaakst naar videogames (37 procent). Ze zochten naar kanalen van gamestreamers die verschillende games spelen (39 procent) en naar kanalen van specifieke games, zoals Minecraft (negentien procent). De andere meest gevraagde games op YouTube waren Among Us, Brawl Stars en Gacha Life, waarmee videoverhalen kunnen worden gemaakt.

De op een na meest prominente zoekcategorie (21 procent) op YouTube had betrekking op specifieke bloggers of kanalen. Het DIY-onderwerp werd behoorlijk populair onder kinderen, wat blijkt uit de top drie van verzoeken om kanalen zoals 5-Minute Crafts, 123 GO! en Troom Troom.

Het derde meest populaire zoekonderwerp op YouTube was muziek. De meest gezochte muzikanten waren K-pop bands BlackPink en BTS; zangers Ariana Grande en Billie Eilish; en rapper Travis Scott. De meest populaire nummers waren ‘Baby Shark’, ‘Dance Monkey’ en ‘Savage Love’.

Naast muzikanten en bloggers, zochten kinderen naar andere bekende persoonlijkheden. Donald Trump stond bovenaan de verzoeken van kinderen, voor andere veelgevraagde beroemdheden, waaronder actrice Emma Watson en ondernemer Elon Musk.



TikTok ook in trek

Een andere sterke interesse deze winter was TikTok, dat maandelijks 800 miljoen actieve gebruikers in meer dan 150 landen heeft. Tijdens de wintervakantie zochten kinderen naar ‘TikTok-mashup’, specifieke TikTok-ers en ‘hoe u beperkte modi op TikTok kunt wijzigen’. Bovendien was de meest populaire uitdaging om ‘proberen niet te lachen’.

"De zoektocht naar DIY laat zien dat kinderen nog steeds dol zijn op knutselen en de passie voor Gacha Life kan het vertellen van verhalen en het maken van tekenfilms vergemakkelijken. TikTok inspireert kinderen om creatieve video's te maken, terwijl popsterren in trek zijn om dansbewegingen te leren via hun videoclips. Kinderen laten zien dat ze weten hoe ze zichzelf moeten vermaken, ongeacht de pandemie. Wij, als volwassenen, kunnen daar wat van leren," zegt Anna Larkina, expert op het gebied van webcontentanalyse bij Kaspersky.

Hier is wat advies van Kaspersky om ouders te helpen om het online positief en veilig te maken voor hun kinderen:

• Moedig kinderen aan om de digitale omgeving te gebruiken voor creativiteit en de ontwikkeling van zelfexpressie. Ukunt ze bijvoorbeeld aanraden om op beweging gebaseerde dansspellen te spelen of samen aan video-challenge deelenemen.

• Maak het account van uw kind meer privé - TikTok heeft bijvoorbeeld onlangs de functie voor ouderlijk toezicht bijgewerkt.

• Verdiep u in de interesses van kinderen.