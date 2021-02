  Tweede lockdown heeft grote impact op gewerkte uren bij niet-kantoorbanen

Werknemers met variabele contracten het hardst geraakt - Tijdens de tweede lockdown - eind 2020 - daalde het totale aantal gewerkte uren door mensen met een niet-kantoorbaan met bijna 35 procent ten opzichte van de eerste week na de zomervakantie. Dit blijkt uit onderzoek van Dyflexis.



Daarin werden de uren van ruim 3000 bedrijven in vijf zogenaamde non-desk branches meegenomen: horeca, zorg en welzijn, retail en e-commerce, productie en warehousing en recreatie. Medewerkers met variabele contracten werden het hardst geraakt. Zij zagen het aantal gewerkte uren met bijna 37 procent dalen. In de eerste week na de kerstvakantie was dat zelfs meer dan 42 procent.



Totaal aantal gewerkte uren zakt ruim een derde

Vergeleken met de eerste week na de zomervakantie daalde het totale aantal gewerkte uren in non-desk branches in de eerste week van de gedeeltelijke lockdown met bijna 5 procent. Daarna liep het aantal uren gemiddeld even een stukje op, waarna de uren verder naar beneden doken en in week 51 bijna 35 procent lager uitkwamen. In de weken erna liep het aantal uren weer wat op, maar bleef nog steeds ver onder het niveau van begin september. In de week van 3 t/m 9 januari werd er in totaal nog steeds ruim 23 procent minder uren gemaakt.



Horeca en recreatiesector zwaar geraakt

De recreatiesector maakte na een kleine opwaartse beweging na week 45 procentueel een diepe val naar beneden. In week 51 werd er ruim 70 procent minder uren gemaakt dan in week 35 en in de week van 3 t/m 9 januari is dat niveau nog ongeveer even laag (eveneens ruim 70 procent in de min). Deze sector wordt gevolgd door de horeca, waarin al na week 35 geleidelijk aan steeds minder uren ging werd gedraaid. In de eerste week na de kerstvakantie worden er nog steeds bijna de helft minder uren gedraaid dan de eerste week na de zomervakantie. Opvallend is dat er in de productie en warehousing-branche tot week 50 alleen maar meer uren werden gedraaid en na een dip begin dit jaar is het oude niveau al bijna weer gehaald.



Download via deze link het volledige onderzoeksrapport van Dyflexis, met daarin de gewerkte uren in Nederland van 30 augustus 2020 tot 9 januari 2021, uitgesplitst per branche en contractsoort.