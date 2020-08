 Drie tips om veilig te internetten vanaf uw vakantieadres

Pas op met openbare netwerken - Mensen laten tijdens hun vakantie het werk maar moeilijk los. Dat blijkt uit Amerikaans onderzoek van Glassdoor.com onder meer dan 2000 werknemers. De kans is groot dat een deel van de vakantiegangers in hun hotel stiekem even hun mail bekijkt of een rapport afmaakt. Of de baas daar ook echt blij mee moet zijn, is nog maar de vraag.



Hackers staan namelijk te springen om via onveilige netwerken in de zakelijke telefoon of laptop van medewerkers te kruipen. Campbell Murray, technisch directeur cybersecurity bij BlackBerry Limited geeft drie tips hoe u dit als reiziger kunt voorkomen.



1. Pas op met openbare netwerken

Hotels, campings, cafés en restaurants bieden hun gasten steeds vaker een gratis WiFi-verbinding. Hotels zijn hierbij steeds vaker een mikpunt voor cybercriminelen. Dit is een logisch gevolg van de wildgroei aan onveilige netwerken en verbonden Internet of Things (IoT)-apparaten in hotelkamers - van de slimme TV tot het elektronische slot op de deur. Bovendien zijn hotels sterk afhankelijk van point-of-sale-systemen, onder meer voor facturering, restaurant- en bartransacties of faciliteiten in het hotel. Wanneer criminelen dit systeem kraken kunnen zij gemakkelijk aan de haal gaan met de persoonlijke en financiële gegevens van hotelgasten. De makkelijkste manier om dit te voorkomen is door gebruik te maken van uw eigen internetverbinding op uw smartphone. Let wel een beetje op: uw MB’s zijn sneller op dan u denkt.



2. Gebruik een VPN

Tegenwoordig neemt het merendeel van de werknemers een zakelijk apparaat, zoals een laptop, mee op vakantie. Op de vakantiebestemming logt men in op gratis of onbeveiligde WiFi-netwerken, terwijl slechts de helft hierbij gebruik maakt van een beveiligde VPN (Virtual Private Network). Mensen vinden connectiviteit tegenwoordig waardevoller dan veiligheid; een ontwikkeling die hackers als muziek in de oren klinkt. Met een VPN gaat u die risico’s wel te lijf. VPN’s versleutelen namelijk dataverkeer en doen dienst als een beschermde tunnel tussen client (browser) en server. De gegevens die door de tunnel gaan zijn niet zichtbaar voor hackers en deze kunnen geen toegang krijgen tot gegevens en activiteiten. Surf daarom altijd via een VPN of overweeg om uw zakelijke laptop thuis te laten.



3. Vergeet openbare WiFi-netwerken

Maak er een gewoonte van om een openbaar WiFi-netwerk te ‘vergeten’ wanneer u klaar bent met surfen. Als een toestel een netwerk detecteert waarmee u al eerder verbinding hebt gemaakt, zal het namelijk automatisch weer verbinding maken en dat speelt cybercriminelen in de kaart. Vooral als u bijvoorbeeld eerder persoonlijke data via de verbinding hebt gedeeld. Wanneer u het alleen voor Instagrammen gebruikt is het geen grote ramp, maar het wordt een ander verhaal als u gaat internetbankieren. In welke vorm dan ook, of u nu een Tikkie betaalt of aan het winkelen geslagen bent, veilig is het niet.

Het is belangrijk om u bewust te zijn van de gevaren van openbare WiFi-netwerken. Elke WiFiverbinding, of die nu openbaar of privé is, vormt een bedreiging voor de veiligheid van jouw apparaten en gegevens. Met behulp van bovenstaande tips kunt u als reiziger het heft in eigen handen nemen. En anders is het een mooi excuus om die laptop toch even te laten liggen tijdens uw vakantie.